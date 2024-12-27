Источник: Овечкин может сыграть против «Торонто» 29 декабря

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды 27 декабря, сообщает журналист Том Гулитти.

По информации источника, российский нападающий занимался в общей группе без ограничений на контакты, а тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери поставил Овечкина в первое звено к Дилану Строуму и Алексею Протасу. Журналист также отметил, что шансы на выход Овечкина в матче НХЛ против «Торонто» в ночь на 29 декабря велики.

Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в матче с «Ютой». В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (15+10) очков. Всего в активе капитана «Вашингтона» 868 голов, до достижения рекорда Гретцки Овечкину осталось 26 шайб.