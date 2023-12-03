«Ванкувер» победил «Калгари», Задоров забил в ворота бывшего клуба, у Михеева — гол+пас

«Ванкувер» на выезде победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей голом и передачей отметился россиянин Илья Михеев. В концовке встречи шайбу в пустые ворота забросил российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров, для которого это был первый матч в Калгари после обмена 30 ноября.

«Ванкувер» набрал 33 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Калгари» с 23 очками занимает 9-е место в таблице «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Ванкувер» — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Голы: Хьюз — 9 (Босер, Гронек), 2:03 — 0:1. Лафферти — 6 (Михеев, Гронек), 8:38 — 0:2. Баклунд — 5 (бол., Ружичка, Уигар), 12:18 — 1:2. Михеев — 8 (Петтерссон, Лафферти), 39:32 — 1:3. Линдхольм — 6 (Шарангович, Танев), 55:39 — 2:3. Задоров — 2 (п.в., Майерс), 58:40 — 2:4. Юбердо — 5 (бол., Хэнифин, Андерссон), 59:06 — 3:4.

Вратари: Маркстрем (57:54 — 58:40, 58:54 — 59:06, 59:13) — Демко.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 22 (7+7+8) — 23 (7+9+7).

Наши: — - Задоров (17.37/1/+2), Кузьменко (14.50/3/0), Михеев (13.09/6/+2).

3 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.