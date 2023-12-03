Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:44

«Ванкувер» победил «Калгари», Задоров забил в ворота бывшего клуба, у Михеева — гол+пас

Руслан Минаев
Хоккеисты «Ванкувера».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Ванкувер» на выезде победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей голом и передачей отметился россиянин Илья Михеев. В концовке встречи шайбу в пустые ворота забросил российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров, для которого это был первый матч в Калгари после обмена 30 ноября.

«Ванкувер» набрал 33 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Калгари» с 23 очками занимает 9-е место в таблице «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Ванкувер» — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Голы: Хьюз — 9 (Босер, Гронек), 2:03 — 0:1. Лафферти — 6 (Михеев, Гронек), 8:38 — 0:2. Баклунд — 5 (бол., Ружичка, Уигар), 12:18 — 1:2. Михеев — 8 (Петтерссон, Лафферти), 39:32 — 1:3. Линдхольм — 6 (Шарангович, Танев), 55:39 — 2:3. Задоров — 2 (п.в., Майерс), 58:40 — 2:4. Юбердо — 5 (бол., Хэнифин, Андерссон), 59:06 — 3:4.

Вратари: Маркстрем (57:54 — 58:40, 58:54 — 59:06, 59:13) — Демко.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 22 (7+7+8) — 23 (7+9+7).

Наши: — - Задоров (17.37/1/+2), Кузьменко (14.50/3/0), Михеев (13.09/6/+2).

3 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Илья Михеев
Никита Задоров
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Калгари Флэймз
1
Обсудить
Читайте также
Мазепин снова выигрывает! Он идет к титулу в азиатском «Ле-Мане»
BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России
В центре Парижа прошел митинг в поддержку жителей Донбасса
Голод не батька: поляки перешли на кражи продуктов в супермаркетах
Царукян нокаутировал американца Дариуша на турнире UFC в Техасе
Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины
Популярное видео
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Вегас» обыграл «Вашингтон», Барбашев отдал результативную передачу

«Анахайм» по буллитам обыграл «Колорадо», Минтюков отметился результативной передачей