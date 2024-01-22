Капризов — о возвращении хорошей игры: «Конечно, это облегчение. Меньше психуешь — и все намного легче идет»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем состоянии после травмы и поблагодарил партнера по звену Матса Зукарелло за голевые передачи.

— Насколько этот дубль для вас большое облегчение, с учетом того что вы пропустили семь матчей из-за травмы и после нее только набираете оптимальные кондиции?

— Конечно, это облегчение. Когда забиваешь — помогаешь команде. И самому проще потом играть, и команде — выигрывать. Начинаешь чувствовать игру, меньше психуешь — и все намного легче идет. Спасибо Мэтту Болди и Матсу Зуккарелло за такие передачи в большинстве! Оно у нас в матче с «Флоридой» сработало гораздо лучше, чем за день до этого в Тампе.

— Насколько хорошо сейчас себя чувствуете после повреждения? Семь игр без хоккея — немало, и болельщики уже волновались, насколько все серьезно.

— Чувствую себя вроде нормально. Первую игру было тяжеловато, вторую — чуть получше. Причем до травмы я ощущал себя отлично, у меня как раз неплохо пошла игра.

В сезоне-2023/24 Капризов набрал 42 (18+24) очка в 39 матчах за «Миннесоту».