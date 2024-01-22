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Сегодня, 18:30

Капризов: «Больше всех в НХЛ из русских общаюсь с Шестеркиным»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем круге общения и о поездке на финал Лиги чемпионов по футболу.

— В прошлом году вы ездили на финал футбольной Лиги чемпионов в Стамбул. Евгению Малкину поездку туда подарил «Питтсбург» в честь тысячного матча за клуб. Вам «Миннесота» презент не сделала?

— Нет, мы собрались туда с друзьями по ЦСКА — Нестером, Григой (Никитой Нестеровым, Михаилом Григоренко. — Прим. И.Р.), брат мой приехал. Купили билеты заранее и классно время провели.

— А кого назовете своими лучшими друзьями в НХЛ?

— Тяжело сказать, я со многими русскими ребятами общаюсь. Больше всех, наверное, с Шестерой (Игорем Шестеркиным. — Прим. И.Р.).

— У вас есть любимые команды в мировом футболе?

— Я раньше увлекался футболом больше, поскольку очень сильно играл в FIFA, в «соньку». А особых предпочтений нет.

— Что хотите передать своим болельщикам из родного Кузедеева, Новокузнецка, Уфы, Москвы и других городов?

— Спасибо, что поддерживают, смотрят, переживают за меня. Приятно получать от них очень много добрых сообщений. Надеюсь, буду больше их радовать!

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард набрал 42 (18+24) очка в 39 матчах.

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Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
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