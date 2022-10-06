Клуб юниорской лиги убрал из-под сводов арены свитер бывшей звезды НХЛ из-за скандала

Хоккейный клуб «Руан-Норанда», который выступает в юниорской лиге Квебека, принял решение убрать свитер бывшего хоккеиста команды Майка Рибейро из-под свода домашней арены клуба.

Такое решение руководство клуба приняло после обвинений игрока в сексуальном насилии, сообщает RDS.

Отметим, что Рибейро стал первым игроков в истории клуба, чей номер был выведен из обращения.

Он провел в команде два сезона, набрав 125 и 167 очков соответственно.

В НХЛ хоккеист выступал за «Монреаль», «Даллас», «Вашингтон», «Финикс» и «Нэшвилл». Всего он провел в лиге 1074 матча и набрал 793 (228+565) очка.

Также хоккеист попадал в различные скандалы, в том числе лечился от наркозависимости.