32 сэйва Георгиева помогли «Колорадо» переиграть «Даллас»

«Колорадо» выиграл у «Далласа» (2:1) в предсезонном матче НХЛ. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 32 из 33 бросков по своим воротам. Он отыграл всю встречу.

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин сыграл 18 минут 46 секунд и отразил 13 из 15 бросков.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Колорадо» в своем первом матче встретится с «Чикаго» (13 октября), а «Даллас» сыграет против «Нэшвилла» (14 октября).