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Сегодня, 03:00

«Колорадо» — «Виннипег»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Колорадо» и «Виннипег» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 1 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.
Фото Getty Images
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«Колорадо» и «Виннипег» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 1 января. Матч, который начнется в 4.00 по московскому времени, пройдет на «Болл-арене» в Денвере (США).

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире матчи североамериканской лиги появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» (например, в этой группе).

Отслеживайте ключевые события игры «Колорадо» — «Виннипег» в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Колорадо» сыграл 37 матчей и набрал 44 очка, в предыдущий игровой день «Эвеланш» победили «Юту» (4:1) и продлили победую серию до четырех встреч. У лидера Западной конференции «Виннипега» — 38 матчей и 55 очков, в воскресенье «Джетс» взяли верх над «Оттавой» (4:2), а в ночь на вторник обыграли «Нэшвилл» (3:0).

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
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