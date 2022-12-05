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Сегодня, 22:27

«Колорадо» выставил Гальченюка на драфт отказов. Клуб заключил контракт с форвардом неделю назад

Иван Шитик
Корреспондент
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«Колорадо» выставил нападающего Алекса Гальченюка на драфт отказов, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Он заключил контракт с клубом до конца сезона 28 ноября. Гальченюк успел провести 3 матча, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности «минус» 3.

Теперь любой клуб НХЛ может забрать права на игрока без компенсации.

До этого в нынешнем сезоне форвард выступал за фарм-клуб «Лавин» и набрал 7 (3+4) очков в 7 матчах АХЛ.

Гальченюк был выбран «Монреалем» на драфте 2012 года под общим 3-м номером.

Александр Гальченюк-младший
ХК Колорадо Эвеланш
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