Кожевников: «Овечкин как был настоящим русским мужиком, так им и остается»

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил форму нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Конечно, Кучеров в отличной форме, но мы ждем от Александра Овечкина одного — нового рекорда по голам в НХЛ. Лет пять назад наши журналисты резко начали мочить Сашу. Писать, что он не любит российский хоккей. Но это же не так! Его надо поддерживать, ценить. Он наш, свой! Он как был настоящим русским мужиком, так им и остается. Клуб его любит, простые болельщики тоже. Он великий», — цитирует LiveResult Кожевникова.

В сезоне-2023/24 30-летний Кучеров принял участие в 78 матчах «Тампы», забросил 43 шайбы и отдал 98 результативных передач. На счету 38-летнего Овечкина 64 (30+34) очка в 76 играх. Ему сталось забросить еще 42 шайбы, чтобы догнать Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.