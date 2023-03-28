Макдэвид стал первым хоккеистом в XXI веке, набравшим 140 очков за сезон в НХЛ

«Аризона» принимает на своем льду «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Ойлерз» в первом периоде голевую передачу отдал нападающий Коннор Макдэвид.

Для него это очко стало 140-м в текущем регулярном чемпионате (60+80). Он стал первым хоккеистом в XXI веке, кто смог достичь такого результата. Последними были Яромир Ягр и Марио Ламье в сезоне-1995/96.

За всю историю НХЛ канадец стал 10-м хоккеистом, кому за сезон удалось набрать 140 очков.

В этом сезоне в активе форварда 140 (60+80) очков в 74 матчах чемпионата.