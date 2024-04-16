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Сегодня, 08:15

Макдэвид стал первым игроком в XXI веке со 100 голевыми передачами в регулярном чемпионате НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид достиг отметки в 100 голевых передач в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

27-летний канадец набрал 2 (1+1) очка в матче против «Сан-Хосе» (9:2). Теперь на его счету 132 (32+100) очков в сезоне-2023/24.

Макдэвид стал четвертым игроком в истории лиги и первым в XXI веке, сделавшим 100 голевых передач за регулярный чемпионат. Ранее этого добивались только Бобби Орр, Уэйн Гретцки (11 раз), Марио Лемье.

При этом Макдэвид еще может войти в топ-3 ассистентов в истории НХЛ — за два матча до окончания сезона он находится в двух передачах от Орра.

Кроме того, в шаге от 100 результативных пасов за сезон сейчас находится российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров — в его активе 99 передач перед последней игрой сезона. 18 апреля «Тампа» дома сыграет с «Торонто».

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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