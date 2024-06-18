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Сегодня, 12:34

Мессье назвал лучшие качества Гретцки и Макдэвида

Руслан Минаев
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Бывший нападающий «Эдмонтона» Марк Мессье сравнил Коннора Макдэвида и Уэйна Гретцки.

«Когда мы говорим об Уэйне, о его понимании игры, об умении смотреть на площадку, как на шахматную доску, то я не думаю, что кто-то когда-либо сравнится с ним в этом плане.

Если говорить о Макдэвиде, то его катание не имеет себе равных среди всех, кто когда-либо играл в хоккей. Я думаю, что за счет этого он выигрывает время и получает лишнее пространство на льду, что позволяет ему ставить соперников в неудобное положение», — цитирует Мессье пресс-служба НХЛ.

16 июня Макдэвид набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой» (8:1). Теперь на счету форварда 38 (6+32) очков. По количеству передач он обошел Уэйна Гретцки, на счету которого 31 голевой пас в сезоне-1987/88.

Фантастический рекорд Макдэвида: он обогнал самого Гретцки!

 

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
Марк Мессье
Уэйн Гретцки
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