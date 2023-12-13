Михайлов считает, что Овечкин прервет антирекордную серию и обгонит Гретцки по голам в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сумеет прервать свою антирекордную серию, вновь начнет регулярно забивать и превзойдет рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Думаю, что это связано с психологией. Играет-то он хорошо, бросает по воротам, но шайба пока не идет. Но я уверен, что он найдет путь исправить ситуацию, и как только он прервет серию, то вновь станет регулярно забивать. Такое со всеми бывает. Чем меньше журналисты на это будут обращать внимания, тем быстрее он забьет. Я желаю ему, чтобы он побыстрее отбросил все лишние мысли и начал забивать. Догонит ли он Гретцки? Я уверен в этом», — приводит слова Михайлова ТАСС.

В нынешнем сезоне у 38-летнего россиянина 16 (5+11) очков в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ. За всю карьеру в лиге Овечкин забросил 827 шайб, что является вторым показателем в истории НХЛ.

«Вашингтон» с 31 очком занимает седьмое место в Восточной конференции.