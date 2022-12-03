Нападающий «Колорадо» Мальцев выбыл на 2 месяца из-за пореза коньком

Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев выбыл как минимум на два месяца из-за пореза коньком. Россиянин рассказал, что уже перенес операцию, которая прошла успешно.

«У меня не очень хорошие новости. Минимум, два месяца вне хоккея. В ходе обследования в понедельник оказалось, что сухожилие пусть не разорвано, но порез достаточно глубокий, поэтому и пришлось делать операцию. Как уже постил, она прошла удачно, но все равно простой будет длительный. Несколько дней собирался с мыслями, искал себе мотивацию, новые хобби, чтобы не отъехать от безделья. Сейчас в голове все сложилось», — написал Мальцев в своем Telegram-канале.

Мальцев играет в системе «Колорадо». За основную команду провел 5 матчей. А за фарм «Колорадо Иглз» — 12 игр и набрал 9 (4+5) очков.