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Сегодня, 22:19

НХЛ запустила счетчик с количеством оставшихся голов Овечкина до рекорда Гретцки

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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На сайте НХЛ появился счетчик, сообщающий о том, сколько шайб осталось забросить капитану «Вашингтона» Александру Овечкину в регулярных чемпионатах лиги до снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки.

На данный момент на счетчике значится число 23. Именно столько голов нужно россиянину, чтобы превзойти достижение легендарного канадского хоккеиста. На счету Овечкина 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, у Гретцки — 894.

Также на сайте НХЛ представлен большой баннер с биографией Овечкина, его статистикой и видео голов.

В этом сезоне 39-летний россиянин сыграл 25 матчей, в которых набрал 30 (19+11) очков.

Форвард выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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