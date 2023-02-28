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Сегодня, 22:52

Новиков оценил текущие выступления Капризова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил текущие выступления форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, который в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ) оформил хет-трик.

«Когда-то Капризову советовали поменять игру. Сейчас же американские журналисты говорят, что Кирилл — это наше все, что без него «Миннесота» — не команда. Удивительно, насколько же наша страна богата талантами во всех сферах. Приятно, когда наши хоккеисты играют роль первых скрипок. Но нам нельзя зацикливаться лишь на великих игроках. Посмотрите на Наместникова, на Дадонова. Посмотрите на то, как бьются эти винтики-шпунтики! Они сражаются и ничего не боятся. Это пример для здоровых дядек, типа Кузьменко. Эти ребята являются примерами для наших мальчишек, и это очень важно», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Капризов провел 60 матчей в НХЛ, в которых набрал 71 (37+34) очко.

«Миннесота» набрала 72 очка и занимает пятое месте в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-kogda-to-kaprizovu-sovetovali-pomenyat-igru-sejchas-govoryat-chto-e-to-nashe-vse/
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Юрий Новиков
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