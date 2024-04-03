Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:36

Малкин набрал 3 очка в победном матче «Питтсбурга» с «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
3 апреля. Нью-Джерси — Питтсбург — 3:6.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Питтсбург» на выезде выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Для гостей это вторая победа подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль и сделал голевую передачу. Теперь у него 59 (23+36) очков в этом сезоне.

«Питтсбург» с 79 очками идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 76 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 3:6 (1:1, 2:0, 0:5)

Голы: Карлссон — 9, 7:54 — 0:1. Майер — 25 (бол., Л. Хьюз, Хишир), 19:43 — 1:1. Лазар — 7 (Носек, Марино), 29:42 — 2:1. Братт — 25 (Хишир, Марино), 37:47 — 3:1. Кросби — 38 (бол., Малкин, Раст), 46:48 — 3:2. Малкин — 22 (Сент-Айвени, Бантинг), 47:55 — 3:3. Ракелль — 13 (Петтерссон), 56:16 — 3:4. Малкин — 23 (Бантинг, Летанг), 56:38 — 3:5. Кросби — 39 (п.в., Раст), 57:07 — 3:6.

Вратари: Аллен (56:55 — 57:07) — Неделькович.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (10+11+5) — 21 (4+8+9).

Наши: — - Малкин (16.44/2/+4).
3 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Питтсбург Пингвинз
17
Читайте также
Многие российские спортсмены отказываются от Олимпиады 2024
Поздняков — о словах мэра Парижа: «Даже полностью обезличенных спортсменов из России видеть на Олимпиаде не хотят»
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Аршавин теперь забивает за «Спартак». Сын экс-игрока «Зенита» и Юлии Барановской родился после скандального развода родителей и не видел папу больше пяти лет
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малкин оформил дубль в матче с «Нью-Джерси»

«Вашингтон» проиграл «Баффало». Овечкин сделал голевую передачу