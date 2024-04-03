Малкин набрал 3 очка в победном матче «Питтсбурга» с «Нью-Джерси»

«Питтсбург» на выезде выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Для гостей это вторая победа подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль и сделал голевую передачу. Теперь у него 59 (23+36) очков в этом сезоне.

«Питтсбург» с 79 очками идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 76 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 3:6 (1:1, 2:0, 0:5)

Голы: Карлссон — 9, 7:54 — 0:1. Майер — 25 (бол., Л. Хьюз, Хишир), 19:43 — 1:1. Лазар — 7 (Носек, Марино), 29:42 — 2:1. Братт — 25 (Хишир, Марино), 37:47 — 3:1. Кросби — 38 (бол., Малкин, Раст), 46:48 — 3:2. Малкин — 22 (Сент-Айвени, Бантинг), 47:55 — 3:3. Ракелль — 13 (Петтерссон), 56:16 — 3:4. Малкин — 23 (Бантинг, Летанг), 56:38 — 3:5. Кросби — 39 (п.в., Раст), 57:07 — 3:6.

Вратари: Аллен (56:55 — 57:07) — Неделькович.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (10+11+5) — 21 (4+8+9).

Наши: — - Малкин (16.44/2/+4).

3 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.