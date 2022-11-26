Овечкин с сыном отпраздновал 791-й гол за карьеру в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал пять своему сыну во время празднования гола в ворота «Калгари» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он реализовал большинство в третьем периоде встречи.
«Всегда радует, когда твоя семья на стадионе смотрит, как ты играешь. Конечно, увидеть сына так близко было особенным моментом», — прокомментировал празднование Овечкин.
SCORED RIGHT IN FRONT OF #OviJr ? pic.twitter.com/V7Bef0avgR— Washington Capitals (@Capitals) November 25, 2022
Этот гол стал для форварда 791-м за карьеру в лиге. В этом сезоне 37-летний россиянин сыграл в 22 матчах и набрал 21 (11+10) очко.