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Сегодня, 01:33

Овечкин с сыном отпраздновал 791-й гол за карьеру в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин дал пять сыну при праздновании гола.
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал пять своему сыну во время празднования гола в ворота «Калгари» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он реализовал большинство в третьем периоде встречи.

«Всегда радует, когда твоя семья на стадионе смотрит, как ты играешь. Конечно, увидеть сына так близко было особенным моментом», — прокомментировал празднование Овечкин.

Этот гол стал для форварда 791-м за карьеру в лиге. В этом сезоне 37-летний россиянин сыграл в 22 матчах и набрал 21 (11+10) очко.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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