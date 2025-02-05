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Список лучших снайперов НХЛ на 5 февраля: Нюландер поднялся на 2-ю строчку

Даниил Аршавский
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Лидером списка лучших снайперов НХЛ остается Леон Драйзайтль (37) из «Эдмонтона». На второе место поднялся Вильям Нюландер (33) из «Торонто». Далее идут Марк Шайфли («Виннипег», 31), Сэм Райнхарт («Флорида», 31) и Кайл Коннор («Виннипег», 30).

Лучшие из россиян — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Тампы» Никита Кучеров забили по 25 голов в этом сезоне и находятся на 12-м месте в гонке снайперов.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 5 февраля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 37 голов в 53 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 33 гола в 53 матчах

3. Марк Шайфли («Виннипег») — 31 гол в 55 матчах

4. Сэм Райнхарт («Флорида») — 31 гол в 55 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 30 голов в 55 матчах

6. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 47 матчах

...

12. Александр Овечкин («Вашингтон») — 25 голов в 37 матчах

13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 25 голов в 50 матчах

Хоккей
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