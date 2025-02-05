Список лучших снайперов НХЛ на 5 февраля: Нюландер поднялся на 2-ю строчку

Лидером списка лучших снайперов НХЛ остается Леон Драйзайтль (37) из «Эдмонтона». На второе место поднялся Вильям Нюландер (33) из «Торонто». Далее идут Марк Шайфли («Виннипег», 31), Сэм Райнхарт («Флорида», 31) и Кайл Коннор («Виннипег», 30).

Лучшие из россиян — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Тампы» Никита Кучеров забили по 25 голов в этом сезоне и находятся на 12-м месте в гонке снайперов.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 5 февраля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 37 голов в 53 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 33 гола в 53 матчах

3. Марк Шайфли («Виннипег») — 31 гол в 55 матчах

4. Сэм Райнхарт («Флорида») — 31 гол в 55 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 30 голов в 55 матчах

6. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 47 матчах

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12. Александр Овечкин («Вашингтон») — 25 голов в 37 матчах

13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 25 голов в 50 матчах