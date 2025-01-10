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Сегодня, 07:59

Список лучших снайперов НХЛ на 10 января: Драйзайтль остается первым с 31 шайбой

Даниил Аршавский
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В пятницу, 10 января, завершился очередной игровой день в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль продолжает удерживать лидерство в гонке снайперов лиги, забросив 31 шайбу в 41 матче. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов также сохранил свое место в топ-5, забив 23 гола в 34 встречах.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 10 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 41 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 24 гола в 42 матчах

3. Брейден Пойнт («Тампа») — 24 гола в 34 матчах

4. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 гола в 43 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах

7. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 23 гола в 42 матчах

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