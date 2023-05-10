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Сегодня, 13:41

The Athletic: «Сан-Хосе» выберет Мичкова в первом раунде драфта НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сан-Хосе Шаркс» выберет нападающего петербургского СКА Матвея Мичкова в первом раунде драфта НХЛ, сообщает The Athletic.

По итогам драфт-лотереи «Сан-Хосе» получил право четвертого выбора на драфте 2023 года. По данным издания, «Шаркс» использует свою первую возможность в пользу драфт-пика 18-летнего россиянина.

Ранее Мичков получил второй номер в финальном рейтинге выступающих не в Северной Америки игроков центрального скаутского бюро НХЛ. Первый раунд драфта НХЛ состоится в Нэшвилле 28 июня.

В текущем сезоне Мичков выступал на правах аренды за «Сочи». Нападающий набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В конце апреля «Сочи» объявил о возвращении Мичкова в СКА.

Матвей Мичков. Мичков — в «Сан-Хосе», лучший юниор мира — в «Чикаго»? В НХЛ прошла драфт-лотерея

Источник: The Athletic
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК СКА
Матвей Мичков
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