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Сегодня, 22:13

Тренер «Нью-Джерси» был арестован за вождение в нетрезвом виде

Иван Шитик
Корреспондент
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Помощник главного тренера «Нью-Джерси» Эндрю Брюнетт был арестован в Южной Флориде за вождение в нетрезвом виде, сообщает Local10.com. Инцидент произошел в среду, 1 февраля.

Брюнетт был задержан полицией за нарушение нескольких правил дорожного движения. Также тест установил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Брюнетт занимает должность помощника главного тренера «Нью-Джерси» с лета 2022 года. По ходу прошлого сезона он возглавил «Флориду», когда из команды ушел Джоэл Кенневилл.

Эндрю Брюнетт
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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