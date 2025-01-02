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Сегодня, 15:25

Тренер Овечкина по ОФП рассказал, как выглядит подготовка капитана «Вашингтона» к сезону

Алина Савинова
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Павел Бурлаченко, личный тренер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по ОФП, ответил на вопрос о том, как российский нападающий обычно проводит подготовку к сезону.

«Обычно мы начинаем занятия где-то за три месяца до начала сезона. Плюс-минус так. Иногда рамки немножко сдвигаются в зависимости от обстоятельств. Сначала это втягивающие тренировки, несложные, потом постепенно, по мере приближения к сезону, нагрузки и количество тренировок увеличиваются», — приводит слова Бурлаченко официальный Telegram-канал команды Александра Овечкина.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин провел 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 870 голов, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы. Ранее стало известно, что капитан «Кэпиталз» занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии Sportsnet.

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Форвард выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

Источник: https://t.me/ovigr8official/1340
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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