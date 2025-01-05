Тренер «Сан-Хосе» остался доволен игрой Аскарова в матче с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски похвалил голкипера команды Ярослава Аскарова за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2).

22-летний россиянин отразил 28 из 30 бросков соперников.

«Аскаров сегодня вновь был великолепен. Он сделал очень важный сэйв в концовке третьего периода. Сыграй кто-то по-другому в том или ином моменте, это так же могло бы определить, выиграли бы мы или проиграли», — цитирует Варсофски официальный сайт НХЛ.

Аскаров был признан первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси». В нынешнем сезоне вратарь провел 6 матчей в НХЛ, отразив 92,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.68.