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Сегодня, 08:48

Тренер «Сан-Хосе» остался доволен игрой Аскарова в матче с «Нью-Джерси»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски похвалил голкипера команды Ярослава Аскарова за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2).

22-летний россиянин отразил 28 из 30 бросков соперников.

«Аскаров сегодня вновь был великолепен. Он сделал очень важный сэйв в концовке третьего периода. Сыграй кто-то по-другому в том или ином моменте, это так же могло бы определить, выиграли бы мы или проиграли», — цитирует Варсофски официальный сайт НХЛ.

Аскаров был признан первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси». В нынешнем сезоне вратарь провел 6 матчей в НХЛ, отразив 92,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.68.

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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