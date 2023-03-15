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НХЛ

Сегодня, 09:17

Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о сроках возвращения Овечкина после травмы

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Рейнджерс» (5:3) ответил на вопрос о сроках возвращения форварда Александра Овечкина.

«Вернутся ли Овечкин и Милано к завтрашнему дню? Понятия не имею. Каким бы ни был наш состав, он должен быть готов, и мы должны выигрывать», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

нападающие Александр Овечкин и Сонни Милано пропустили встречу с «Рейнджерс». У первого — травма нижней части тела, у второго — болезнь.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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