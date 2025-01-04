«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Овечкин забросил одну шайбу

«Вашингтон» дома победил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Одним голом и результативно передачей отметился российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Это 19-я шайба для Овечкина в текущем сезоне. Всего на его счету теперь 30 (19+11) очков в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Кроме того, это 872 гол форварда за карьеру в НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 22 шайбы.

Форвард «Кэпиталз» Дилан Строум набрал 3 (1+2) очка. Еще по разу отличились Эндрю Манджапане, Коннор Макмайкл и Алексей Протас.

У «Рейнджерс» по одной шайбе забросили Сэм Кэррик, Филип Хитил и Мика Зибанежад.

«Вашингтон» (55 очков) после 39 матчей остается лидером Восточной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (35) идут на 14-й позиции «Востока» после 38 игр.

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Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)

Голы: Крайдер — 13, 7:00 — 0:1. Строум — 12 (бол., Чикран, Уилсон), 18:46 — 1:1. Эллер — 7 (Фехервари, ван Римсдайк), 22:29 — 2:1. Манджапане — 9 (Дауд, Сандин), 30:08 — 3:1. Кэррик — 2 (Эдстрем), 36:26 — 3:2. Макмайкл — 17 (бол., Строум, Манджапане), 38:13 — 4:2. Хытил — 8 (Вааканайнен, Шнайдер), 48:32 — 4:3. Овечкин — 19 (Строум), 50:50 — 5:3. Зибанежад — 8 (Смит), 53:04 — 5:4. Протас — 17 (Дюбуа, Чикран), 54:00 — 6:4. Уилсон — 16 (п.в., Овечкин, Фехервари), 59:22 — 7:4.

Вратари: Томпсон — Куик (57:11 — 59:22).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (10+8+10) — 32 (11+8+13).

Наши: Овечкин (17.44/7/-1) — Панарин (22.02/3/-1).

4 января. Вашингтон. Capital One Arena.