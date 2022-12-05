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Сегодня, 21:57

Летанг провел тренировку на льду. Неделю назад защитник пережил инсульт

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг уже вернулся на лед и занимался по индивидуальной программе, сообщает The Athletic.

30 ноября стало известно, что 35-летний Летанг перенес инсульт (второй в своей жизни) и выбыл на неопределенный срок.

«У него действительно хорошее настроение. Он делает успехи и выглядит очень хорошо», — отметил главный тренер «пингвинов» Майк Салливан.

Летом Летанг подписал новый контракт с клубом на 6 лет и 36,6 миллиона долларов (кэпхит — 6,1 миллиона).

Защитник «Питтсбурга» пережил первый инсульт 9 февраля 2014 года. Тогда врачи заявили, что карьере Летанга это заболевание не помешает и его можно лечить препаратами, которые разжижают кровь.

Крис Летанг
ХК Питтсбург Пингвинз
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