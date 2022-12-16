Жена и сын Овечкина поднялись к счетчику голов Александра на арене «Вашингтона»

Жена и сын российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина приняли участие в церемонии, посвященной 800-му голу россиянина в НХЛ. Мероприятие состоялось перед матчем регулярного чемпионата против «Далласа».

Жена Анастасия Шубская и старший сын Сергей поднялись к счетчику голов Овечкина, установленному на «Кэпитал Уан-Арене».

Овечкин забросил 800-ю шайбу 14 декабря в матче с «Чикаго» (7:3). В этой игре он оформил хет-трик.

37-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).