Российский новичок НХЛ снова зажег! Оформил быстрый дубль и начал камбек команды

Обзор игрового дня.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Колорадо» — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Рантанен — 26 (бол., Макар, Лехконен), 19:00 — 0:1. Жирар — 3 (Энглунд, Ньюхук), 21:49 — 0:2. Кузьменко — 15 (бол., Михеев, Экман-Ларссон), 33:15 — 1:2. Кузьменко — 16 (Петтерссон, Бир), 35:14 — 2:2. Бесер — 7 (Михеев, Хорват), 35:48 — 3:2. Миллер — 14 (п.в., Петтерссон, Экман-Ларссон), 58:24 — 4:2.

Вратари: Делиа — Георгиев (57:44 — 58:24, 58:45).

Штраф: 10 — 24.

Броски: 43 (13+19+11) — 31 (13+7+11).

Наши: Кузьменко (17.02/4/+1), Михеев (17.15/3/0) — -.

Ванкувер. Rogers Arena. 18706 зрителей.

«Ванкувер» прервал свою серию поражений из трех матчей и обыграл дома «Колорадо». «Эвеланш» по-прежнему измучаны травмами и не помогает ситуации даже возвращение Нэйтана Маккинона. «Лавины» уступили уже в пятом матче подряд и упустили преимущество в две шайбы. При этом гости оставили Александра Георгиева на растерзание сопернику и позволили нанести по его воротам 42 броска.

В начале второго периода казалось, что «Колорадо» сумеет прервать черную полосу. Гости повели со счетом 2:0, но вскоре Андрей Кузьменко разрушил это предположение. Российский нападающий за две минуты забросил две шайбы и положил начало камбеку. Первый гол пришелся на большинство, а оба из них уже привычно были забиты с пятака. Кажется, форварду нравится его новая роль. На счету Андрея теперь 34 (17+17) очка в 37 играх.

Всего через тридцать секунд Брок Бесер вывел «Ванкувер» вперед и спастись «Колорадо» не смог. «Кэнакс» уверенно перебросали соперника, а ключевым стал именно второй период, который сломил настрой «Эвеланш». Кузьменко был признан первой звездой матча и клубу пора уже определяться, что делать с его продлением. По информации автора Sportsnet Иэна Макинтайра, «Ванкувер» намерен заключить новое соглашение с форвардом до 3 марта — до дедлайна обменов в НХЛ. Если к этому сроку сделать этого не удастся, клуб может обменять форварда, чтобы не потерять его бесплатно.

Русский блюз

«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы: Кайру — 19 (Бучневич, Томас), 11:47 — 0:1. Хьюз — 23 (Сиверсон, Хаула), 23:51 — 1:1. Хьюз — 24 (Татар), 28:47 — 2:1. Барбашев — 6 (Саад, Фолк), 36:27 — 2:2. Саад — 11 (Барбашев, Аччиари), 42:27 — 2:3. Томас — 9 (бол., Шенн, Бучневич), 49:53 — 2:4. Хишир — 18 (бол., Хэмилтон, Братт), 52:09 — 3:4. Томас — 10 (п.в., Бучневич), 59:17 — 3:5.

Вратари: Шмид (57:37 — 59:17, 59:39) — Биннингтон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 39 (14+10+15) — 19 (5+7+7).

Наши: — - Александров (7.21/0/0), Барбашев (16.24/2/+2), Бучневич (20.33/0/+2), Торопченко (11.38/0/0).

Нью-Джерси. Prudential Center. 15561 зритель.

«Сент-Луис», несмотря на потерю из-за травм Владимира Тарасенко (выбыл на четыре недели) и Райана О'Райлли (шесть недель), одержал вторую победу подряд. При этом команда Крэйга Берубе за две встречи забросила десять шайб и выглядит крайне заряженной. «Ребята активизировались. Это нам понадобится и в будущем. Мы должны взять фокус на то, что можем сделать для того, чтобы играть активно и побеждать с теми ребятами, кто сейчас в раздевалке», — говорит нападающий Джордан Кайру.

Сегодня в ворота «Нью-Джерси» он забросил 19-ю шайбу в сезоне и сделал это с передачи Павла Бучневича. Российский нападающий принял участие в трех голах своей команды и вышел на график больше одного набранного балла за матч (32 очка в 30 играх). Одним из главных героев встречи также стал Иван Барбашев, которого признали третьей звездой матча. Форвард отметился шестой шайбой в текущем чемпионате, а также помог забить Брэндону Сааду. На счету россиянина теперь 18 (6+12) очков в 39 играх.

«Сент-Луис» продолжает чередовать удачные серии с провальными и пока перспективы команды по-прежнему туманны. «Блюзменов» ждет непростой временной отрезок и к тому же совершенно непонятно, в каком состоянии вернутся в состав опытные лидеры. По информации североамериканских инсайдеров, Владимир Тарасенко не будет продлевать контракт с «Блюз», истекающий летом и с большой долей вероятности россиянина ждет обмен. Правда, в соглашении Тарасенко имеется полный запрет, что делает ситуацию еще более непростой.