Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!

«Миннесота» уверенно обыграла «Эдмонтон» — 5:3.

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«Миннесота» — «Эдмонтон» — 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Голы: Драйзайтль — 16 (бол., Бушар, Макдэвид), 11:17 — 0:1. Эрикссон Эк — 7 (бол., Капризов), 21:51 — 1:1. Макдэвид — 19 (Драйзайтль, Хаймэн), 24:22 — 1:2. Капризов — 14 (бол., Болди, Эрикссон Эк), 30:53 — 2:2. Годро — 4 (Петан, Меррилл), 33:59 — 3:2. Стил — 5 (Зуккарелло, Меррилл), 43:13 — 4:2. Зуккарелло — 8 (Дамба, Капризов), 51:48 — 5:2. Костин — 1 (Шор, Райан), 59:56 — 5:3.

Вратари: Флери — Кэмпбелл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (6+13+11) — 21 (4+6+11).

Наши: Капризов (18.28/3/+1) — Костин (14.31/1/+1).

2 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17651 зритель.

Сложно сказать, что первый месяц сезона выдался для Кирилла Капризова успешным. «Миннесота» буксовала, а Капризову и Матсу Зуккарелло долго не могли подобрать подходящего центрфорварда. 24-летний канадец Сэм Стил не выделялся в «Анахайме», хотя когда-то и считался перспективным. Сейчас он тоже не феерит, но дает своим партнерам то, что нужно — лезет в борьбу и отрабатывает в обороне за них.

Игры против «Эдмонтона» — всегда особенные для команд, где есть суперфорварды, способные в перспективе угнаться за Коннором Макдэвидом в списке лучших бомбардиров регулярки. Оставить 97-го номера без набранных очков — задача со звездочкой. Вот и в матче против «Миннесоты» Макдэвид отметился передачей уже в первом периоде, ассистировав Драйзайтлю. Капризов ответил в начале второго: после его броска шайбу в сетку добил Джоэль Эрикссон Эк.

Прозевать контратаку против Драйзайтля и Макдэвида — просто катастрофа. Убедились в этом в «Миннесоте» очень быстро, сразу после скоростного прорыва лидеров «Ойлерз» к чужим воротам.





Вытаскивать «дикарей» пришлось, конечно, Капризову. Для реализации большинства хозяева понадобилось всего 7 секунд, а российский нападающий смог протолкнуть шайбу в сетку даже в падении.

Среди проблем «Эдмонтона» ничего нового нет — команда по-прежнему не сбалансирована, а в обороне — проходной двор. Больше на Западе пропускают только совсем безнадежные «Ванкувер», «Сан-Хосе» и «Аризона». Вот и Сэм Стил вообразил себя Макдэвидом на фоне защитников соперника и классно разобрался в эпизоде в начале третьего периода.

Капризов вскоре записал на свой счет еще одну результативную передачу, а в самой концовке свой первый гол за «Эдмонтон» забил Клим Костин.

Капризов продлил свою рекордную результативную серию до 10 матчей, в которых он набрал 17 (6+11) очков. «Миннесота» же приходит в себя, выиграв четыре из пяти последних игр.