«Никогда не валяюсь на льду». Этот парень — не бомбардир, но тоже очень крутой русский игрок НХЛ

Интервью с защитником «Баффало» Ильей Любушкиным — о Капризове, силовых приемах, травмах, боли и хорошей жизни в неприглядном американском городке.

Не представляете, насколько популярен Капризов

— Все хотел узнать, обсуждают ли в Америке то, что Александр Овечкин догоняет Уэйна Гретцки? Или это исключительно наша фишка?

— О рекорде Александра постоянно говорят по телевизору. Тема номер один. Постоянно крутят его юбилейный гол, каждая следующая шайба — тема номер один.

— Вы недавно играли с «Вашингтоном». Поговорили?

— Мы немного побеседовали с Евгением Кузнецовым, времени было немного.

— Скучаете по русскому языку? Все-таки в «Баффало» наших нет.

— Для меня это не проблема. Да, в раздевалке не с кем поговорить на русском, но ничего страшного. Встречаюсь с ребятами, которые приезжают в Баффало. Недавно Кирилл Капризов был. Вы не представляете, насколько он популярен.

— Расскажите.

— Фанаты, как обычно, ждали игроков возле выезда с парковки. Кирилл сел в мою машину, и когда мы выехали, то автомобиль окружила толпа. Мне кажется, что кто-то на лобовое стекло бросался. Ладно, разобрались, поехали в ресторан. Приезжаем, а за нами человек бежит, запыхавшийся весь. Думаю, он от стадиона бежал, чтобы у Кирилла автограф взять.

— Да уж.

— Если говорить об общении, то в раздевалке мы сидим рядом с Расмусом Далином. И обучаем друг друга. Нет, не мату, как вы могли подумать, все-таки культурные и образованные люди. Расмус может у меня спросить на русском, как дела, еще какие-то фразы знает. А я ему могу ответить на шведском.

— Наше интервью он, наверное, уже самостоятельно прочитает.

— Добавим в изучении, и он постарается.

Илья Любушкин (№46). Фото USA Today Sports

Разбираюсь с вопросом снижения игрового времени

— В последнее время у вас резко снизилось игровое время. Вероятно, есть какие-то проблемы со здоровьем, ведь совсем недавно вы пропускали несколько матчей?

— Со здоровьем у меня все хорошо.

— То есть причина с игровым временем не в этом?

— Не в этом. И я сейчас разбираюсь с вопросом.

— Какие версии?

— В том-то и дело, что никаких. Можно сколько угодно гадать, но пока не поговоришь с тренером, правды не узнаешь. У меня пока никакого разговора не было, вероятно, в ближайшее время он предстоит. Тогда и пойму, что происходит.

— Но в какие моменты вы плотно присаживаетесь в запас?

— А нет такого, что меня просто сажают. Просто тренер старается почаще выпускать первые две пары, иногда они меняют друг друга.

— Насколько я помню, в «Баффало» у вас таких проблем раньше не было.

— Не так часто. Но есть непонимание. В какой-то день ты проводишь на льду 15 минут, а через матч — всего 7, хотя до этого действовал нормально. Но я уверен, что в ближайшее время мы поговорим с тренером. Все понимаю, вряд ли могу рассчитывать на 25 минут, но когда у тебя всего семь, то очень тяжело показывать хорошую игру. И замерзаешь, мышцы затекают, да и очень тяжело чувствовать темп игры, отсюда идут и ошибки. Плюс начинаешь думать, что не так, почему не играю, это сказывается на концентрации. А я хочу приносить пользу команде.

Илья Любушкин (№46). Фото USA Today Sports

Очки, силовые приемы и травмы

— Удивило, что недавно вы набрали три очка подряд. Такого в НХЛ с вами не было.

— Не могу вспомнить, было ли у меня такое в России.

— Но ведь понятно, что ценят вас не за голы и передачи. Никто не смотрит, сколько баллов вы набрали.

— Наверное, вы правы. Только желание помочь команде выиграть все равно есть. Очень хочу набирать очки, но пока не слишком получается. Были и голевые моменты в этом сезоне. Пару раз не попал по воротам.

— Никто же вам не будет говорить перед игрой: «Больше стремись в атаку, Илья. Задача разрушить, подавить соперника».

— Вряд ли нападающие будут довольны, если я не буду искать их с помощью передач при возможности. Но понятно, что на льду у меня свои задачи, что не исключает обязанностей угрожать чужим воротам.

— Как с силовыми приемами?

— В этом году хуже. Тактика «Баффало» немного отличается от того, что была в «Торонто» или «Аризоне». Не буду углубляться, но в середине площадки мы иначе встречаем соперника.

— Зато вы попадали неплохо. Силовой против вас в матче с «Лос-Анджелесом» попал в хайлайты.

— Действительно силовой получился очень зрелищным. Хорошо, что у меня так высоко ноги взлетели. Будь все иначе, я бы ударился головой в борт и последствия могли бы стать непредсказуемыми.

— Показывали, как вы приняли на себя бросок в игре против «Тампы». Было видно, что вам больно, но при этом сразу же встали и пусть не без помощи партнеров ушли в раздевалку.

— Я никогда не валяюсь. Считаю это неприемлемым по нескольким причинам. Мои матчи смотрит семья. Зачем им лишний раз давать повод для волнения. Кроме того, у нас все-таки мужской хоккей. И мы — пример для молодых ребят. В хоккее надо уметь терпеть.

— Вообще никогда не лежали на льду?

— Был случай в Ярославле. Когда «Локомотив» играл с «Адмиралом», один из игроков проехал мимо меня, подцепил ногу, и я очень неудачно упал. Но и там постарался сразу же встать, правда, не получилось из-за характера повреждения. На ногу было вообще нельзя опереться.

— Вернемся к тому блокированному броску, после которого вы выбыли на несколько дней.

— Меня сразу увели в раздевалку. Не стесняюсь признаться, что даже слезы были от боли, но это нормальная человеческая реакция. Первые десять минут были ужасными по ощущениям. Знаете, я бы мог вернуться на лед, но иногда ты понимаешь, что после какого-то момента сделать это будет невозможно. И тогда на льду я сразу осознал, что для меня матч завершился.

— Потому что попали в то же место, что и несколько дней назад в похожей ситуации?

— Да, правда, на этот раз на два сантиметра ниже. Доктора сказали, что мне в этом повезло. Попади шайба в то же место, то все могло закончиться гораздо хуже.

— Но после первого броска вы вышли на лед, а после второго — нет. В чем разница?

— Дело не в опухоли, она быстро спала. Просто коньки упирались в больное место и было невероятно некомфортно. Вряд ли бы я смог играть в полную силу, да и вообще в какую-нибудь. Я не мог надеть конек.

— Когда вас привели в раздевалку, сделали укол?

— Нет, никаких уколов. Подождали, когда боль будет не такой сильной, отвели в рентген-кабинет, а он рядом с раздевалкой. Затем дали «ледовый» сапог, чтобы заморозить поврежденную часть. Со стадиона я уходил на костылях.

— Тяжело было ходить?

— Это была скорее предосторожность. Первый снимок ничего не показал, но на следующий день надо было снова прийти и проверить. Вдруг за ночь что-то обнаружится.

Илья Любушкин (№46). Фото Global Look Press

Место добрых соседей

— Мы тут считаем, что Баффало — не самое веселое место в Америке. Но вам, говорят, нравится.

— Да, очень. Когда я уже подписал контракт, то почитал о городе. И где-то наткнулся, что его называют «местом добрых соседей». Оказалось, что это чистая правда. Все люди очень доброжелательные, готовые помочь в любой ситуации без малейших вопросов.

— Есть примеры?

— Совсем недавно у нас был шторм, вы, наверное, слышали. Так вот в городе отключилось электричество, а у меня накрылся генератор, который питал дом. Так-то я особо в этом не понимаю, но сосед моментально пришел на помощь и помог мне починить технику. Это маленькая деталь, но она типичная для Баффало.

— Перед матчем НФЛ зрители чистили трибуны от снега. Освободил себе место — смотришь матч.

— С этим снегом тут все непонятно. Да, осадки обильные. Однажды у меня намело больше метра на дворе за одну ночь. Было минус 20, а через неделю уже плюс 17 и никакого снега нет. Сам не понимаю, как такое возможно. Но рад, что живу в месте, где есть снег. Все-таки русский человек скучает по зиме, этого мне не хватало в Аризоне. А тут баню поставили возле дома, красота.

— «Баффало» бьется за место в плей-офф, но я что-то не понял, почему зрителей не очень много.

— Сам теряюсь в догадках. На одном матче аншлаг, на другом — пустые трибуны. С чем это связано, не разобрался.

— В команде, небось, все серьезные, раз борьба за плей-офф?

— Если таким будешь, то эмоционально на весь сезон может и не хватить.

— И, понимая, что можно попасть в плей-офф, вы проигрываете «Филадельфии».

— Это НХЛ. Тут перед матчем нет никаких фаворитов и аутсайдеров.

— В вашей команде играет Тайдж Томпсон, который забивает на уровне топов. Крутой парень?

— Зверь. Раньше у него как-то с игровым временем было не очень хорошо, а в этом он просто вышел на другой уровень. И ведь не сказать, что молодой, ему уже 25 лет.

— Не слышно, собираются Александра Кисакова из «Рочестера» в первую команду забрать?

— Пока ничего не слышно. Мы с ним на связи, созваниваемся, списываемся. Он пока адаптируется к новой лиге, к другой системе. Надеюсь, что у него все получится.