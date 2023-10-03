«Рано или поздно он станет зверем в НХЛ». Русский богатырь набрал первое очко за океаном

«Коламбус» переиграл «Сент-Луис», едва не упустив преимущество в 4 шайбы.

НХЛ

Предсезонный матч

«Коламбус» — «Сент-Луис» — 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

У «Коламбуса» есть все шансы, чтобы войти в регулярку в качестве «самой русской команды НХЛ». Сейчас в ростере «Блю Джекетс» сразу пять игроков с российским паспортом. Трое из них вышли на матч с «Сент-Луисом» — и все отметились результативными действиями.

До игры с «Сент-Луисом» Воронков на предсезонке провел три игры за «Коламбус», в которых не набрал ни одного очка. В хайлайты попадали только действия Дмитрия на пятачке, но уже после свистка. Самый яркий — касание вратаря «Баффало» Девона Леви, которое привело к массовой потасовке. Но от экс-форварда «Ак Барса» все ждали немного другого.

На игру с «Сент-Луисом» Воронков вышел в звене с Коулом Силлинджером и бывшим игроком «Витязя» Джастином Данфортом. Кроме того, россиянин получал время во второй бригаде большинства.

«Он знает свой стиль. Он знает, что может дать команде. Это большой парень, который нанесет урон в НХЛ. Я не знаю, будет ли это рано. Но в какой-то момент этот человек станет зверем в НХЛ», — говорил про Воронкова по ходу тренировочного лагеря главный тренер «Коламбуса» Паскаль Винсент.

Своим стилем и мощными физическими данными Воронков идеально воспользовался в моменте с третьим голом «Коламбуса». Россиянин крайне легко обокрал защитника «Сент-Луиса», поставил ему корпус, заставив сфолить соперника, и выкатил на Данфорта. Джастин идеально воспользовался моментом.

Отлично сыграл Кирилл Марченко. Игра с «Блюз» стала для него только второй после травмы — в каждой из них форвард отметился результативными действиями.

Марченко провел на льду 18 минут и 29 секунд. Среди форвардов больше игрового времени получил только Бун Дженнер — и то, всего на 10 секунд. Кирилл бросил в створ «Сент-Луиса» шесть раз, однако отправить шайбу в ворота ему помог не поставленный бросок, а умелая игра на добивании. Форвард отлично среагировал на рикошет после своего же неточного паса.

Отметился и Иван Проворов, закончивший матч с показателем полезности «+4». Российский защитник практически без помарок играл у своих ворот и активно создавал моменты в атаке. На его счету два ассиста и самое большое игровое время в команде — более 24 минут.

Сейчас не совсем ясно, найдет ли себе место в составе Егор Чинахов. За день до первой предсезонной игры сообщалось, что его возвращение после травмы спины планируется «со дня на день». Однако за эти 10 дней Егор на льду так и не появился.

Впереди у «Коламбуса» еще три предсезонных матча. Вполне вероятно, что набирать форму после повреждения Чинахову придется уже в составе «Кливленда» из АХЛ.

Максим Клементьев