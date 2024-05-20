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Похоже, Мичков уезжает из СКА в НХЛ. Что ждет русского суперталанта в «Филадельфии»?

Матвей Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии»
Михаил Зислис
Обозреватель
Матвей Мичков.
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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По информации «СЭ», армейцы отпустят 19-летнего форварда за океан.

Без пяти минут решенное дело с отъездом Матвея Мичкова в «Филадельфию» сразу поднимает другой вопрос. Что ждет юного таланта в одной из самых консервативных организаций НХЛ? Отталкиваться от того, что пишут журналисты и болельщики в Северной Америке, было бы наивностью в высшей степени.

Известная неприличная поговорка о «превосходной толщине в чужих руках» одного важного аксессуара очень хорошо описывает эту ситуацию. Настолько одаренного игрока в системе клуба не было со времен пикового Клода Жиру, поэтому любой гол за «Сочи» хардкорными фанатами «Флайерз» воспринимался как свидетельство будущего величия Мичкова. Его ждут в городе братской любви как спасителя.

Однако в безудержном оптимизме фанатов отражены и реалии. В «Филадельфии» нет звезды, вокруг которой можно выстроить претендента на титул. Это означает, что на первых порах для российского нападающего создадут максимально благоприятные условия и, вероятно, сразу отправят в первую бригаду большинства. В данном компоненте «Флайерз» находились на самом дне с катастрофическим процентом реализации (12,2) — у занявшего 31-ю строчку «Коламбуса» почти на три балла больше (15,1).

Матвей Мичков в&nbsp;СКА. Мичков уезжает в НХЛ? Русский талант может перейти из СКА в «Филадельфию» уже этим летом

При Джоне Торторелле «Филадельфия» стала одной из лучших команд лиги по игре «пять на пять». Это подразумевает хорошую мобильность и ответственность каждого хоккеиста во всех трех зонах. Мичков под этот рабочий стиль не очень подходит. Но Торторелла не настолько уперт, чтобы отрицать очевидные вещи. У него в «Коламбусе» Артемий Панарин чувствовал себя вполне неплохо, несмотря на отдельные воспитательные меры.

На правом фланге атаки, где в последнее время выступал Мичков, в «Филадельфии» могут сыграть два лучших бомбардира команды Трэвис Конечны и Оуэн Типпетт. Последнего стараются чаще использовать слева. Конкуренция на бумаге для россиянина будет высокой — есть еще профильные края Тайсон Ферстер, Кэм Аткинсон и Бобби Бринк. У каждого из них можно найти сильные качества, но по степени одаренности и чувству гола с Мичковым никто и близко не стоит. Юному россиянину важно сразу начать забивать и набирать очки. Тогда ему спокойно простят какие-то огрехи и эгоистичный характер.

Фото Global Look Press

«Филадельфия» была близка к попаданию в плей-офф, но такой результат стал бы сенсацией. Состав у команды очень скромный, и почти весь сезон Торторелла выжимал из него максимум. «Флайерз» не находятся в режиме «побеждать здесь и сейчас». За последние шесть лет клуб пять раз не попал в плей-офф. Генеральный менеджер Даниэль Бриер это прекрасно понимает.

Иван Федотов (82-й номер). 6 500 000 долларов для Федотова. Как Иван получил солидный контракт с «Филадельфией»

В своей роли он работает только с марта прошлого года. У него есть время для строительства команды, способной претендовать на что-то серьезное. Приход молодого Мичкова отлично укладывается в эту концепцию. Форвард, как и вся «Филадельфия», — это программа на вырост. Значит, россиянину повезло в моменте и за него можно сдержанно порадоваться. Его выпускают из золотой клетки на волю и предоставят прекрасный шанс раскрыть талант.

Матвей Мичков
КХЛ
НХЛ
ХК СКА
ХК Филадельфия Флайерз
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