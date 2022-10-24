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НХЛ

Сегодня, 03:10

Панарин забил, но «Рейнджерс» остановил молодой русский вратарь. Это его первая победа в НХЛ

«Коламбус» обыграл «Рейнджерс», Тарасов стал первой звездой матча
Отдел хоккея «СЭ»
Даниил Тарасов (справа).
Фото ХК «Коламбус»
Феноменальный матч Даниила Тарасова.

Старт сезона выдался неудачным для «Коламбуса»: в первых трех матчах команда не набрала ни одного очка. Затем, правда, «Жакеты» выиграли у «Ванкувера» и «Нэшвилла», но перед выездом в Нью-Йорк без шансов уступили «Питтсбургу». Четыре последних матча ворота «Коламбуса» защищал латвийский вратарь Мерзликинс, но в игре против «Рейнджерс» тренеры решили довериться молодому Даниилу Тарасову. И российский вратарь не подвел.

Тарасов провел два первых матча «Коламбуса» в сезоне (Мерзликинс был не совсем здоров), пропускал много, но больших ошибок не допустил. «Рейнджерс» с первых минут нагрузили Тарасова работой, а самый опасный момент создал вернувшийся в состав Виталий Кравцов. После его передачи Карпентер бросал в упор, но Тарасов отразил шайбу.

А вот гости своим шансом воспользовались: в контратаке отличился защитник Веренски.

Уверенная игра Тарасова ставила в тупик нападающих «Рейнджерс»: Панарин, Зибанежад, Трочек раз за разом не могли переиграть российского вратаря. А вот хозяев вратарь сильно подвел — словацкий ветеран Ярослав Халак пропустил после несложного броска защитника Пика.

21-летний российский нападающий Егор Чинахов стал лучшим снайпером предсезонки, но в регулярном чемпионате продолжить серию не удалось. В первых шести играх Чинахов сделал четыре результативные передачи, но забить не мог. Выяснилось, что для гола стоило приехать на «Мэдисон Сквер Гарден»: кистевой бросок Егора Галак был отбить не в состоянии.

После удалений Пика и Владислава Гаврикова гости остались втроем, и за секунду до выхода американского защитника «Рейнджерс» реализовали преимущество в два игрока. Соотечественника огорчил Артемий Панарин, который снова вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров регулярки с 12 (4+8) очками.

В третьем периоде более мастеровитые «Рейнджерс» поддавливали соперника, но моменты реализовать не смогли — снова выручал Тарасов. А вот «Коламбус» еще дважды поразил ворота соперника. Тарасов одержал свою первую победу в НХЛ, отразив 30 бросков из 31. Без сомнения, это был лучший день в его карьере.

Артемий Панарин
Даниил Тарасов (Коламбус)
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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