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Сегодня, 06:00

«Вашингтон» все-таки мимо плей-офф? Команда Овечкина проиграла четыре матча подряд

«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в матче НХЛ
Надежда Тонконог
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Пингвинз» выбили «Кэпиталз» из восьмерки.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Ши — 1 (Смит, Эллер), 1:49 — 0:1. Жозеф — 2 (Летанг, О`Коннор), 11:03 — 0:2. Бантинг — 17 (Пуустинен, Карлссон), 29:08 — 0:3. Овечкин — 27 (бол., Милано, Лапьер), 46:02 — 1:3. Эллер — 15 (п.в., Смит, Летанг), 57:23 — 1:4.
Вратари: Линдгрен (56:40 — 57:23) — Неделькович.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 31 (9+5+17) — 24 (6+10+8).
Наши: Алексеев (9.38/0/-1), Мирошниченко (15.30/2/0), Овечкин (22.21/8/-2) — Малкин (17.36/0/+1).
5 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Питтсбург» так же, как и «Вашингтон», борется за попадание в кубковую восьмерку. После сегодняшней встречи команда Сидни Кросби отстает от «Айлендерс» и «Кэпиталз» всего на одно очко. Хотя на шансах «пингвинов» многие успели поставить крест.

«Пингвинз» понадобилось меньше двух минут, чтобы выйти вперед. Гости выиграли вбрасывание в чужой зоне и Райан Ши дальним броском от синей линии открыл счет в матче. Для защитника это первый гол в НХЛ.

Похожим образом гости увеличили отрыв, вошли в зону, завладели шайбой и снова броском от синей первый гол в этом сезоне забил Джозеф: шайба отскочила от конька Дженсена прямо в ворота Линдгрена. В обоих моментах перед воротами Линдгрена был трафик.

Действительно опасных моментов перед воротами Недельковича было не много, отличный шанс у звена Овечкина был в первом периоде, когда шайба фактически оказалась на ленточке, но на добивание форварды «Кэпиталз» не успели.

Александр Овечкин. Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 849-го гола Александра

«Столичные» внушительно переиграли «Пингвинз» по силовым приемам (54 против 39), шесть на счету Овечкина. Но это не помогло хозяевам.

Овечкин был нацелен на ворота, но в первых двух периодах шайба откровенно не шла. В третьем периоде «Вашингтону» наконец удалось распечатать голкипера «Пингвинз». «Столичные» разыграли большинство, и Овечкин отправил шайбу в сетку ворот, забив 849-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Гретцки — 45 шайб.

Точку же в матче поставил Ларс Эллер, забив в пустые ворота.

Шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф продолжают уменьшаются. «Кэпиталз» проиграли четыре последних матча, из них три — в основное время. После победы «Айлендерс» над «Коламбусом» «Вашингтон» опустился на 10-е место. «Питтсбург» напротив, одержал третью победу подряд и набрал очки в семи играх кряду. Борьба за плей-офф обострилась еще сильнее, а ведь еще неделю назад казалось, что без Овечкина борьба за кубок не обойдется.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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