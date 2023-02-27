Дичь в НХЛ: темнокожий игрок «Рейнджерс» плюнул в заслуженного ветерана!

Обзор игрового дня.

«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Лафренье — 11 (Какко, Хытил), 14:00 — 1:0. Трочек — 18 (Зибанежад, Крайдер), 22:02 — 2:0. Трочек — 19 (Фокс), 23:37 — 3:0. Арвидссон — 18 (бол., Калиев, Дано), 38:12 — 3:1. Рой — 9 (Дано), 41:27 — 3:2. Панарин — 19 (Трочек), 42:11 — 4:2. Зибанежад — 31 (бол., Фокс, Панарин), 45:26 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Куик (Копли, 23:37).

Штраф: 11 — 8.

Броски: 21 (3+11+7) — 28 (8+10+10).

Наши: Панарин (16.13/3/0), Тарасенко (15.16/0/0) — -.

27 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Матч «Рейнджерс» и «Лос-Анджелеса» порадовал высоким качеством хоккея, а молодежная тройка хозяев в первом периоде соорудила классный гол: быструю комбинацию с участием Хитила и Какко завершил Лафренье.

Но все хоккейные хайлайты затмил скотский поступок защитника «Рейнджерс» Кеандре Миллера. В самой обычной потасовке за воротами темнокожий хоккеист плюнул в легенду «Кингс» Дрю Даути! Миллера тут же удалили с площадки, скорее всего, его ждет штраф и дисквалификация.

«Лос-Анджелес» проигрывал 0:3 и чуть не совершил камбэк после голов Арвидссона и Роя. Но прибил гостей гол Артемия Панарина.

А точку в матче с передачи того же Панарина и Фокса в большинстве поставил Мика Зибанежад.

«Питтсбург» испортил юбилей Кучерова

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 7:3 (1:2, 6:0, 0:1)

Голы: О`Коннор — 4 (Петтерссон, Питри), 3:20 — 1:0. Чирелли — 9 (Богосян), 16:06 — 1:1. Кучеров — 23 (Пойнт, Коул), 18:05 — 1:2. Малкин — 23 (Арчибальд, Дюмулин), 26:17 — 2:2. Кросби — 26 (бол., Гюнцель, Летанг), 35:28 — 3:2. Блюгерс — 2 (Петтерссон, Питри), 36:20 — 4:2. Картер — 9 (Летанг), 37:50 — 5:2. Зукер — 16 (Малкин, Хейнен), 38:37 — 6:2. Дюмулин — 1 (Кросби), 39:55 — 7:2. Пойнт — 36 (бол., Кучеров, Сергачев), 47:57 — 7:3.

Вратари: Десмит — Эллиотт.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (10+19+7) — 29 (8+9+12).

Наши: Малкин (17.53/3/+3) — Кучеров (19.10/4/-2), Наместников (11.49/0/-1), Сергачев (22.06/1/-1).

27 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17691 зритель.

«Тампа» проводит сезон уверенно и по-прежнему считается одним из фаворитов. Но периодически у команды Джона Купера случаются провалы, которые трудно объяснить. В начале февраля «Лайтнинг» сгорели в игре с «Флоридой» (1:7), а сегодня ночью их уничтожил «Питтсбург». Причем в начале матча ничто не предвещало такого исхода. А главная звезда «Тампы» Никита Кучеров, затолкав шайбу в ворота Десмита, отпраздновал юбилей — 700 очков в НХЛ.

Начало мощному рывку «Питтсбурга» положил Евгений Малкин. Он отсидел две минуты на скамейке штрафников, выскочил и получил пас от Арчибальда. Разобраться с Эллиоттом было делом техники.

А в концовке второго периода оборону «Тампы» просто смыло волной атак соперника. Если бы Брайан Эллиотт мог попросить не выходить на третий период, то он наверняка бы это сделал. «Питтсбург» отличился пять раз за последние пять минут периода, причем вины Эллиотта нет ни в одной из пропущенных шайб — его просто расстреливали.