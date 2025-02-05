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Сегодня, 03:29

Каменский: «Считаю неправильным, что нас не пустили на чемпионат мира»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал недопуск сборной России до участия в чемпионате мира-2026.

«Решение было ожидаемым. Но я считаю неправильным, что нас не пустили на чемпионат мира. Не думаю, что это решение как-то ударит по нашему хоккею, он как развивался, так и продолжает свое развитие», — цитирует ТАСС Каменского.

4 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила российскую национальную команду до участия в чемпионате мира-2026. ФХР сможет оспорить решение после ЧМ-2025.

Источник: ТАСС
Хоккей
Сборная России по хоккею
Валерий Каменский
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