Еще одна суперсенсация. 16-й клуб регулярки выбил из плей-офф первый

Обзор дня Алексея Шевченко.

Для любого болельщика сенсации — это радость, так как нет ничего хуже в спорте, чем предсказуемость. И те, кто следит за плей-офф ВХЛ, получили истинное удовольствие. Первая команда по итогам регулярки «Югра» в стартовом раунде плей-офф проиграла шестнадцатому — «Горняку» их Верхней Пышмы. Как же так?

Ну совсем уж удивляться не стоит. В ВХЛ все немного не так, как в КХЛ. «Югра», может быть, по финансированию, по обеспечению — это как СКА в КХЛ, но мы знаем, что не бюджеты выходят на лед. Да, в Ханты-Мансийске лучше подбор игроков. Но когда речь идет о «вышке», то к этому надо относиться осторожно. На самом деле в командах нет такого разрыва в мастерстве, как в главной лиге. Конечно, существуют свои звезды, но они если и превосходят конкурентов, то не слишком сильно.

Хоккеисты «Горняк-УГМК». Фото ХК «Горняк-УГМК» Фото ХК «Горняк-УГМК»

Многое решается на тренерской скамейке. А «Югра» явно не угадала с Эдуардом Занковцом, возглавившим команду после того, как уехал Вадим Епанчинцев. Хотя у белорусского тренера есть опыт работы в КХЛ, навыков оказалось недостаточно для успешной работы в ВХЛ.

Тут тренерам нужна жесткость, а иногда и жестокость. Без нее никуда. Либо менеджер должен внушать страх, либо тренер, либо его помощник. Например, у того же Епанчинцева всегда рядом Виктор Костюченок, которого боятся хоккеисты. Есть и другие ситуации. Молодому Денису Ячменеву в «Рубине», может быть, не хватает опыта и авторитета, но за ним директор клуба Николай Бабенко, внушающий страх.

В «Югре» все были слишком довольными, спокойными, для регулярки этого хватает, но в плей-офф требуются иные качества. Впрочем, в Ханты-Мансийске по-другому не будет. Отказавшись от КХЛ, в городе вздохнули с облегчением. В клубе сидят люди, которым, в сущности, ничего не надо. Они получают стабильный и весьма приличный для лиги бюджет, осваивают его, никакие потрясения их не касаются. В ВХЛ чаще всего победы, так что перед начальством краснеть не приходится. Мало болельщиков и тех, кто реально интересуется хоккеем? Это вообще не проблема. Нет такой задачи. Впрочем, отлично работает школа, а команда МХЛ регулярно выдает хоккеистов.

В прошлом году Ханты-Мансийску предлагали вернуться в КХЛ. Насколько мне известно, губернатор была готова пойти на затраты, но именно из офиса клуба было самое большое сопротивление. Им это не нужно. В главной лиге слишком много внимания, огромная ответственность, побед будет меньше, а значит, спрашивать за результат станут чаще. Зачем, когда в нынешнем положении тепло и уютно? Можно назначать своих людей на разные должности, да и вообще жизнь прекрасна.

В «Горняке» все иначе. Игрокам, хотя они и в системе «Автомобилиста», платят совсем уж незначительные деньги. Там суммы не отличаются от того, что можно получить в каком-нибудь офисе. Зато перед глазами пример Евгения Митякина, получившего контракт на 30 миллионов в «Нефтехимике», а он выбрался из «Горняка». Плюс требовательные менеджеры, постоянно держащие команду в напряжении.

Голкипер «Горняк-УГМК» Владимир Галкин. ХК «Горняк-УГМК»

Откровением стала и игра Владимира Галкина, который, казалось, проиграл конкуренцию в «Автомобилисте». Главное, что он не совершал каких-то сумасшедших спасений, трюки у вратаря получались и в КХЛ. Важней, что Владимир был спокоен настолько, что это передавалось защите. Они знали, что позади стена. Галкин, кстати, в свое время и команду МХЛ до финала довел.

Вылет «Югры» — не единственная сенсация в плей-офф ВХЛ. На грани «Лада», уступающая дебютанту турнира АКМ, уже вышло в следующий раунд «Зауралье», выбившее седьмую команду гладкого чемпионата «Нефтяник». Ведет в серии «Торос» (13-е место) против «Дизеля» (4-е место).

За настоящими интригами вам в ВХЛ.