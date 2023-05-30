Громкий скандал после ЧМ: в Финляндии завели уголовное дело на сборную Латвии!

Все дело в законе о запрете рекламы иностранных букмекеров.

Счастливый для всей Латвии понедельник, когда страна праздновала и обмывала бронзовые медали прилетевшей из Тампере национальной команды, был подпорчен одним неприятным известием. В Финляндии на латвийскую сборную собрались завести уголовное дело! Об этом сообщило местное издание Iltalehti, которое привело мнение комиссара полиции Арто Партанена.

Суть истории с криминальным уклоном заключается в том, что на территории материковой Финляндии запрещена реклама иностранных букмекеров и организаций, связанных с проведением лотерей и различных азартных игр. Это право по закону эксклюзивно отдано местной компании Veikkaus. Тогда как на свитерах игроков латвийской команды был размещен логотип эстонской конторы Olybet.

Робертс Букартс празднует гол с партнерами по сборной Латвии. Фото Global Look Press

Правда, под ним стояла надпись sports bar. Заведение с одноименным названием функционирует в Таллине и там, разумеется, можно делать ставки. В данной связи непонятно, какой будет аргументация против латвийцев у финских блюстителей закона.

«Объявление было сделано в понедельник, — сообщил Партанен. — На данный момент по данному вопросу ничего не сделано, кроме регистрации заявления о возбуждении уголовного дела».

Финские журналисты, связавшиеся со всеми заинтересованными лицами, не выяснили, какое наказание может понести Федерация хоккея Латвии за свои «художества». «Это единственный случай такого рода, — отметил Партанен. — Ранее я с таким не сталкивался. Полиция регистрирует дело и приступает к предварительному расследованию. Мы ознакомимся с деталями в ближайшие дни или недели. Спешки не будет».