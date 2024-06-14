Чемпион мира по тяжелой атлетике рассказал об «алкашах и наркоманах» в родном городе

Двукратный чемпион мира российский тяжелоатлет Артем Окулов после победы на Играх БРИКС рассказал в интервью «СЭ» о первых заработанных в спорте деньгах.

— Вы из Чусового, Пермского края. «Реальные пацаны» — стереотип?

— Нет. (Смеется.) Это абсолютно не стереотип, «Реальные пацаны» олицетворяют наш Пермский край. Именно в моем городе раньше был один металлургический завод, входил в тройку крупнейших в Европе, но потом, когда он закрылся... Я не хочу критиковать родной город, но менталитет там такой — алкаши да наркоманы. Это везде есть. В Чусовом это выделялось.

— Спорт вам в этом смысле помог?

— У меня такого бы по-любому не было. Даже если друзья могли в эту сторону пойти, меня бы это не коснулось, я воспитан по-другому. Но спорт сильно помог, выдернул меня из этой жизни, да. У меня вообще хорошая жизнь. (Смеется.)

— Вы говорили, что любите публику, шоу. Не было альтернативы спорту? Актерская работа, может быть?

— Нет, у меня же отец мастер спорта. Поэтому я ходил игрался в зал, а с семи лет серьезно начал заниматься. В то время ни о чем не задумывался. Просто как делать свою работу. Это и была жизнь.

— Помните первые заработанные деньги?

— Спартакиада школьников, 14 лет. Победителю давали 60 тысяч рублей. Мне перевели их на сберкнижку, и я с согласия родителей их снял. Потратил на себя. Телефон купил, остальное на подарки родителям, родным. Я такой всегда был как-то — все в семью.