Гальперин: «Не стал бы сравнивать Игры БРИКС и Игры-2024 из-за разных масштабов мероприятий»

Вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин оценил уровень организации Игр БРИКС по сравнению с Олимпийскими играми.

Игры стран БРИКС в 2024 году проходили в Казани с 12 по 23 июня. Россия одержала победу в общем медальном зачете, завоевав 509 наград: 226 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую.

«Я бы не стал делать такие сравнения из-за разных масштабов мероприятий. Что касается организации, то тут Казань всегда была на самом высоком уровне. Вспомните ту же Универсиаду 2013 года или чемпионат мира по водным видам спорта в 2015-м. Все страны отмечали, как город принимает своих гостей. Приятно было видеть полные трибуны, по которым спортсмены соскучились. Все трамплины, трамплинные базы и покрытия на вышках тоже были заменены незадолго до турнира. Это во многом позволило спортсменам показывать свои лучшие прыжки. Хочется сказать спасибо организаторам и тем, кто принимал участие в подготовке Игр БРИКС», — приводит слова Гальперини Metaratings.ru.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.