Количество стран-участниц Игр БРИКС превысило 50

Число стран-участниц Игр БРИКС в предпоследний соревновательный день достигло 54, показывают подсчеты «СЭ». 50-й страной стала Литва — представитель этой страны Андриус Мазейка, согласно официальному сайту Игр БРИКС, поучаствовал в трех схватках в дисциплине корэш (это татарская борьба на поясах).

На данный момент в Играх БРИКС хотя бы один спортсмен выходил за следующие страны: Россия, Белоруссия, Афганистан, Буркина-Фасо, Мали, Бразилия, Сирия, Сербия, Азербайджан, ОАЭ, Узбекистан, Иран, Индия, Армения, Бахрейн, Абхазия, Республика Сербская, Монголия, Венесуэла, Киргизия, Таджикистан, Таиланд, КНДР, Казахстан, Пакистан, Китай, Турция, Колумбия, ЮАР, Эритрея, Южная Осетия, Куба, Египет, Аргентина, Эквадор, Габон, Уганда, Кувейт, Ирак, Камбоджа, Индонезия, Ливан, Гана, Намибия, Эфиопия, Вьетнам, Болгария, Израиль, Палестина, Литва, Сенегал, Молдавия, Иордания и Тунис.