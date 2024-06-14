Ушу на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 14 июня

В пятницу, 14 июня, состоится четвертьфинал соревнований по ушу в рамках Спортивных Игр стран БРИКС. Состязания пройдут в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» в Казани (Татарстан). Начало — в 16.00 по московскому времени.

В программе: тайцзи цзянь (мужчины), наньдао (женщины), чанцюань (мужчины), гуньшу (женщины), наньцюань (мужчины), цзяньшу (женщины).

В прямом эфире смотреть соревнования по ушу можно на телеканале «Матч! Арена» по платной подписке. Начнется эфир в 15.55 мск.

Игры БРИКС в Казани стартовали 11 июня и завершатся 24 июня. В ежегодных соревнованиях принимают участие страны БРИКС. Главная цель турнира — укрепление дружеских спортивных связей между государствами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.