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Игры БРИКС

Сегодня, 15:45

Ушу на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 14 июня

Соревнования по ушу на Спортивных Игр стран БРИКС пройдут 14 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Талисман Игр БРИКС.
Фото Официальный сайт Игр БРИКС
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В пятницу, 14 июня, состоится четвертьфинал соревнований по ушу в рамках Спортивных Игр стран БРИКС. Состязания пройдут в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» в Казани (Татарстан). Начало — в 16.00 по московскому времени.

В программе: тайцзи цзянь (мужчины), наньдао (женщины), чанцюань (мужчины), гуньшу (женщины), наньцюань (мужчины), цзяньшу (женщины).

В прямом эфире смотреть соревнования по ушу можно на телеканале «Матч! Арена» по платной подписке. Начнется эфир в 15.55 мск.

Игры БРИКС в Казани стартовали 11 июня и завершатся 24 июня. В ежегодных соревнованиях принимают участие страны БРИКС. Главная цель турнира — укрепление дружеских спортивных связей между государствами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

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