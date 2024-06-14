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Игры дружбы

Сегодня, 09:30

Белявский — об Играх дружбы: «Спортсмены хотят соревноваться. Официальных заявлений не было — формально ничего не выпадает. Надежда есть»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Давид Белявский в интервью «СЭ» поделился своим мнением касательно слухов о возможной отмене или переносе Игр дружбы.

Ранее «СЭ» писал о вероятном переносе соревнований на 2025 год из-за организационных трудностей.

«Есть понимание, что в начале августа будет проходить Кубок России, а вот дальше посмотрим. Необходимо понять, что нужно готовить: многоборье или два снаряда. Если готовить многоборье, то я не забывал, как выступать в многоборье, но все равно организм надо будет готовить. Отдельные снаряды немного проще.

Возможная отмена Игр дружбы? Я не знаю ничего, честно сказать, не особенно и следил за новостями. Знаю, что официально никаких заявлений пока не было. То есть надежда еще остается, получается... Спортсмены, конечно, хотят соревноваться. У нас был выстроен следующий план: чемпионат России, Игры БРИКС, Кубок России, Игры дружбы. Мы жили в парадигме такого календаря, а сейчас, видимо... Нет, пока что официально ничего не выпадает, вроде как остается так, как есть. Будем надеяться на то, что все будет», — сказал Белявский.

Игры дружбы были запланированы для проведения в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

 
Давид Белявский. «Давно не было такого, чтобы я просто выступал в кайф — тут наконец-то получилось». Гимнаст Белявский — об Играх БРИКС

 

Сборная России по спортивной гимнастике
Давид Белявский
Спортивная гимнастика
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