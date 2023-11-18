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Игры дружбы

Сегодня, 11:06

Васильев — о словах главы ВАДА по поводу Игр дружбы: «Они перестали быть нашими друзьями»

Васильев заявил, что ВАДА переслали быть друзьями России
Дмитрий Васильев.
Фото Андрей Аносов / СБР
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление главы ВАДА Витольда Баньки, который пригрозил санкциями спортсменам, которые примут участие в Играх дружбы, организуемых Россией в 2024 году.

«Все эти структуры во главе с МОК могут только угрожать и применять санкции к российским и белорусским спортсменам. Большего бреда, чем они уже сделали, они сделать не смогут. Нас они не вернут, пока не закончится СВО. А когда СВО закончится, все обнулится, все вернется на круги своя. К этим заявлением нужно относиться спокойно и делать свое дело. Это ведь говорит о том, что мы на правильном пути, все делаем правильно, раз они так сильно переживают и нервничают. С некоторых пор они перестали быть нашими друзьями, а к недругам надо относиться соответствующим образом», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В ВАДА отметили, что у агентства не было никаких контактов с организаторами Игр Дружбы. Ранее в агентстве заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

17 ноября в оргкомитете Игр дружбы уверены в скором устранении недопонимание с ВАДА.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Сергей Жуков

Дмитрий Васильев (биатлон)
ВАДА
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