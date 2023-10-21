Цена «Дружбы». 4,6 миллиарда призовых на наших Играх-2024 — это много или мало?

Будет ли крупный международный турнир в России финансово привлекательным для спортсменов.

По ходу традиционного международного форума «Россия — спортивная держава», проходящего в эти дни в Перми, не раз подчеркивалось, что без стартов ведущие атлеты страны не останутся. Несмотря на размолвку с МОК и большинством международных спортивных федераций и остающиеся в силе санкции, практика внутренних и международных турниров, начатая еще в прошлом сезоне, продолжится и в 2024 году. В нем болельщиков ждет сразу несколько событий, которые располагают многообещающей афишей.

В феврале испытают новый формат соревнований — в Казани пройдут Игры Будущего по нескольким дисциплинам фиджитал-спорта. Это сплав привычных видов с киберспортом и новыми технологиями. Как особо подчеркнул идеолог этого турнира Дмитрий Чернышенко, Игры Будущего стартуют в день 10-летия с момента окончания Олимпиады в Сочи, чтобы подчеркнуть преемственность поколений. В июне столица Татарстана примет уже менее новаторские Игры БРИКС. А кульминацией сезона призваны стать Всемирные игры дружбы.

Олимпийские кольца в Сочи. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Давайте дружить

Указ о проведении наших Игр-2024, подписанный Владимиром Путиным, опубликован и вступил в силу 19 октября. Согласно ему, соревнования должны пройти в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Также предписывается создать оргкомитет, который до конца февраля должен «обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой международных соревнований».

Чуть позже стали известны и некоторые подробности. Как сообщил на пленарной сессии форума «Россия — спортивная держава» Чернышенко, «общее количество участников Игр составит 5500 человек, общий фонд призовых — 4,6 млрд рублей». Путин в своем выступлении добавил, что в программу турнира войдут как хорошо известные виды спорта, так и «набирающие популярность», в том числе брейкинг, скейтбординг и спортивное программирование.

Несколько другие данные сообщил главе государства глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. По его словам, «по примерным расчетам, на Играх будет около 10 тысяч спортсменов, в программе около 200 дисциплин. 247 наград — их количество увеличится. Из 30 видов спорта, включенных в программу предстоящих Игр, 20 являются олимпийскими и 10 — неолимпийскими, кроме того, еще 14 видов находятся на рассмотрении». Таким образом, если судить по числу атлетов и количеству видов, то Всемирные игры дружбы вполне сопоставимы с Олимпиадой.

Прародитель этих соревнований, турнир «Дружба-1984», в свое время задумывался и проводился как альтернативные Игры для стран соцлагеря, бойкотировавших олимпийские старты в Лос-Анджелесе. Сейчас задачи сделать из Игр дружбы конкурента для Парижа-2024 не стоит, о чем не раз говорили лидеры российского спорта. Цель — дать соревновательную практику тем, кто из-за санкций не поедет в столицу Франции. И попробовать пригласить к себе ряд героев Парижа через считаные недели после главного старта четырехлетия. Тем более что, как декларировал секретарь совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов, «это коммерчески привлекательный турнир с внушительным призовым фондом».

Марат Филиппов. Фото Global Look Press

100 тысяч для чемпиона

Действительно ли Игры дружбы способны привлечь спортсменов из-за рубежа именно с коммерческой точки зрения? Про российских атлетов речь в этом контексте не идет, ведь они в любом случае выступали бы на домашнем турнире — ведь в Париж их поедут считаные единицы, если вообще кто-то прорвется через сито условий МОК и федераций.

4,6 миллиарда рублей — звучит внушительно. Хотя если перевести в западную валюту, условно разделив на сотню, то выйдет 46 миллионов долларов или евро, кому как удобнее. Это сопоставимо, например, с призовым фондом одного теннисного турнира «Большого шлема», с трансфером футболиста уровнем выше среднего в Европе или с бюджетом нескольких клубов РПЛ, вместе взятых. А тут у нас целый турнир на две с половиной сотни комплектов медалей.

Конечно, любые вычисления пока умозрительны, ведь не существует ни точной программы турнира с количеством дисциплин, ни календаря. А значит, все может сильно поменяться. Кроме того, нет понимания, как будут делиться призовые. С одной стороны, логично предположить, что все дисциплины будут уравнены. Странно, если победа в плавании будет цениться в пару раз выше, чем в спортивном программировании, турнир ведь один. С другой — не менее странно, если одинаковую сумму получит победитель одного забега в легкой атлетике и целая команда, например, по баскетболу из 12 человек. А если уравнять в правах всех чемпионов в личных и командных видах, то от возросшего общего числа не менее стремительно упадет сумма выплат. Кроме того, до конца не ясно, кто будет получать призовые — только чемпион, призеры или топ-5?

Но если просто взять и поделить условные 46 миллионов долларов на не менее условные 200 дисциплин, то получится 230 тысяч на один вид. Разбросать их можно, например, так: 100 тысяч победителю, 75 — второму месту и 55 -третьему. Много это или мало? Опять же, смотря для кого. Для тех же теннисистов, к примеру, скромно. А вот для менее денежных видов спорта это вполне неплохие цифры. Как любят повторять многие атлеты из олимпийских дисциплин, «шанс заработать у нас выпадает раз в четыре года». Какой-нибудь тяжелоатлет, стрелок или мастер гребного слалома ради 100 тысяч долларов должен очень много работать и выигрывать.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Напомним, что призовые выплаты российским олимпийцам за медали Игр не менялись уже несколько циклов — с 2012 года государство выплачивает чемпиону 4 миллиона рублей, серебряному призеру — 2,5 миллиона и бронзовому — 1,7 миллиона. В 2012 году в пересчете на доллары чемпион получал как раз 100 тысяч, но сейчас это уже около 40 тысяч. Хотя не стоит забывать, что атлеты получали, помимо федеральных, еще и региональные выплаты, а также автомобили от Фонда поддержки олимпийцев. В этом смысле призовые за Игры дружбы сопоставимы с победой на Олимпиаде. Вот только, с одной стороны, в каких-то видах спорта ими придется делиться со статусными иностранцами, которые заработают за счет российского бюджета, с другой — в ряде дисциплин «олимпийские» призовые получат россияне, которые на Играх стояли бы очень далеко от пьедестала, а тут займут его целиком. Насколько приемлемы оба варианта, судите сами.

И не стоит забывать еще про один вариант: для ряда звезд мирового спорта, которые могли бы придать Играм дружбы статус, даже 100 тысяч долларов не такие большие деньги. Но ведь ничто не мешает, взяв денег из других источников, заплатить какому-нибудь чемпиону Парижа просто за сам факт приезда. Или нескольким чемпионам — сумму в каждом случае можно обговорить отдельно. Зрители увидят лидеров мирового спорта, российские спортсмены получат мощную конкуренцию и возможность обыграть сильнейшего в своей дисциплине, а иностранцы в любом случае положат себе в карман круглую сумму, да еще и получат шанс увеличить ее за счет призовых. Что выйдет на деле, увидим в конце следующего лета.