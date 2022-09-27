Как продать кредитный автомобиль: пять способов

Бытует мнение, что от машины, находящейся в залоге у банка, невозможно избавиться, но варианты все-таки есть.

1. Погашение кредита

Первое, что нужно учитывать в любом случае, — продать кредитную машину, не уведомив об этом банк, нельзя. Всем известны истории с дубликатами ПТС и прочими серыми схемами, грозящими уголовной ответственностью. Поэтому самое простое — вывести автомобиль из статуса залогового, погасив кредит за счет покупателя, которого продавец нашел самостоятельно. Как только новый владелец перечислит требуемую сумму, банк отдаст ему документы, и обе стороны могут больше ни о чем не беспокоиться. Главный плюс такого способа состоит в том, что вы можете сами диктовать цену, но и минусов хватает. В частности, многие покупатели просто шарахаются от кредитных машин, напуганные рассказами о различных аферах, и процесс может затянуться.

2. Переуступка кредита

Допустим, покупатель все же нашелся, но он не готов выплатить всю сумму сразу. В этом случае кредит можно переоформить на него, если на это согласится банк, что бывает не всегда. Новый заемщик должен соответствовать определенным требованиям, что потребуется подтвердить пакетом документов, но и в этом случае можно получить отказ. Есть вариант частичной переуступки, когда покупатель вносит платежи, но до полного погашения кредита он не является владельцем автомобиля, для этого может потребоваться оформление доверенности. Одно из неудобств — в этом случае вам будут приходить штрафы за нарушения, совершенные покупателем.

Как продать автомобиль? Фото Global Look Press

3. Новый кредит

Самый очевидный способ — погасить автокредит самостоятельно, оформив потребительский заем в любом банке (или рефинансирование в своем) и став полновластным автовладельцем. Помимо поисков нового кредитора, здесь дело может осложниться тем, что многие банки не любят досрочного погашения, как и при первом способе. Разобравшись с юридической стороной вопроса, вы повесите на себя новый кредит, зато сможете самостоятельно распоряжаться автомобилем, только стоит ли его вообще продавать?..

4. Продажа через банк

Можно избавить себя от хлопот по поиску клиента и переоформлению, поручив их самой финансовой организации. Большинство крупных банков идет на это, причем продажа происходит быстро, но нужно быть готовым к тому, что цена окажется заниженной, ведь банк не особенно заинтересован в выгодности сделки. Более того, иногда вырученной суммы просто не хватает на полное погашение задолженности, хотя при нынешнем росте цен такие случаи все же встречаются.

Как продать автомобиль? Фото Global Look Press

5. Продажа через автосалон

Похожая ситуация может возникнуть, если банк согласится на продажу залоговой машины автосалону, который, в свою очередь, будет искать нового покупателя. В выкупе могут отказать, если вы не успели выплатить половину кредита, а за свои услуги дилерский центр потребует немалую комиссию. Но здесь можно и поторговаться, особенно в крупных городах, где много автосалонов, конкурирующих в сегменте трейд-ин. Так или иначе, если вы решили продать автомобиль, находящийся в залоге, первым шагом должно стать обращение в банк, где хранится ПТС.