О чем сериал «Уэнсдей» и почему о нем все говорят

Рассказываем о новом-старом хите, покорившем соцсети.

В конце ноября на Netflix вышел сериал «Уэнсдей» о приключениях Уэнсдей Аддамс, готичной девочки-подростка из культовой вселенной «Семейка Аддамс». Шоу быстро стало одним из самых успешных в истории стриминговой платформы: это третий проект в истории Netflix, просмотры которого перевалили за один миллион часов всего лишь за месяц. Такой результат раньше смогли показать только четвертый сезон «Очень странных дел» и «Игра в кальмара». Другие критерии успешного успеха — две номинации на премию «Золотой глобус», множество статей о том, как повторить стиль главной героини, и стремительно разошедшийся в Tik-Tok танец Уэнсдей.

Впрочем, выдающуюся популярность сериала едва ли можно считать неожиданной, так как если разложить «Уэнсдей» на составляющие, то становится понятно, что успех был предопределен продюсерами с самого начала.

Уэнсдей Аддамс как ролевая модель

Семейка Аддамс впервые появилась в журнале для интеллектуалов The New Yorker в 1938 году в виде комиксов. Мрачные и инфернальные, но забавные и обаятельные Аддамсы быстро покорили аудиторию меткой сатирой в адрес американского общества и черным юмором. В 1960-е они впервые попали на телевидение в формате сериала, а в 1990-е — на большие экраны, став полнометражным кино, что прославило их на весь мир.

Семейка Аддамс — это в первую очередь супруги Мортиша и Гомес, их дочь-подросток Уэнсдей и младший сын Пагсли. Есть и другие персонажи, но они скорее эпизодические. Уэнсдей ? хмурая девочка с садистскими наклонностями и готической внешностью. В 1990-е этот персонаж запал в сердца многих кинозрителей, когда в фильмах об Аддамсах его сыграла Кристина Риччи.

Скрин из фильма «Семейка Адамс» 1991 года.

Сериал Netflix — первый спин-офф «Семейки Аддамс», и в нем Уэнсдей становится центральной фигурой, а не частью ансамбля равнозначных героев. Уэнсдей представляет собой распространенный архетип саркастичной, умной и нелюдимой девочки-подростка, которая не похожа на сверстниц и отвергает стереотипные модели поведения, навязываемые обществом. Другой популярный пример такого персонажа — язвительная и социофобная главная героиня мультсериала «Дарья», выходившего на MTV между 1997-м и 2002 годами. Более мягкой версией такого типажа можно считать Лизу Симпсон из «Симпсонов», Мейв из «Полового воспитания» или Энолу Холмс из одноименного шоу с Милли Бобби Браун в главной роли.

Уэнсдей совершенно не похожа на типичные ролевые модели для девочек и женщин. Она ходит в черно-бело-серой одежде и ненавидит цвет, ведет себя как безэмоциональный социопат и предпочитает пойти тусоваться в склеп, а не на школьную дискотеку. Машинально Уэнсдей хочется записать в категорию изгоев, так как люди вне семьи Аддамсов буквально шарахаются от нее. Но она все-таки не изгой, потому что даже не стремится кому-либо понравиться и влиться в какое-либо сообщество. Она не определяет себя через романтические, дружеские и семейные отношения, ориентируясь исключительно на свой внутренний мир и ощущения.

Уэнсдей настолько верна себе и не готова меняться в угоду кому-либо, что выбирает быть в одиночестве. Она сильная, и когда кто-либо пытается ее травить, дает сдачи. Такая ролевая модель для девочек — все еще в новинку в современной поп-культуре, поэтому у нее много поклонниц, которые наконец нашли персонажа, с которым хотят себя соотносить. Пример Уэнсдей говорит зрительницам, что можно выбрать черный юмор и странные вещи, и тебя все равно будут уважать и любить не меньше, чем если ты выберешь конвенционально милых пони и радугу.

Скрин из сериала «Уэнсдей».

Кроме того, Уэнсдей — маскот всех, кто чувствует себя изгоем вне зависимости от пола. Она показывает, что нет чего-либо неправильного в том, чтобы отличаться от других и не быть принятым другими. К ней легко испытать эмпатию и найти точки соприкосновения, так как у Уэнсдей есть внятная история превращения в ту личность, которой она является. Она стала замкнутой и закрытой во многом потому, что когда-то мир не принимал ее и издевался над ней, но в итоге выраженное ощущение собственной уникальной идентичности стало ее сильной стороной. Одна из самых прекрасных вещей о Уэнсдей — ее превращение из человека с ледяным сердцем в немного более чувствительного персонажа после соприкосновения с настоящей дружбой, что смогла тонко сыграть Дженна Ортега.

Школа-пансион, магия и суперспособности

Основные события сериала происходят в школе-пансионате для подростков с «особенностями» «Нэвермор» и ее окрестностях — там учатся русалки, вампиры, оборотни, сирены и другие обладатели магических сверхспособностей. Уэнсдей оказывается там, когда несколько обычных американских школ отвергают ее. Когда-то в «Нэвермор» познакомились и полюбили друг друга Мортиша и Гомес. В ближайшем городе к чудо-подросткам относятся по-разному: кто-то не видит в них проблемы, но кто-то мечтает избавиться от сомнительных соседей, в которых видит опасных чужаков.

Школа-пансионат для подростков с экстраординарными способностями, которые пугают обычных людей, — популярное место действия для поп-культурных проектов. Здесь можно вспомнить франшизу о волшебнике Гарри Поттере и «Людей Икс». Намеренно или нет, но «Уэнсдей» во многом напоминает «Гарри Поттера» — школьная форма, мрачные секреты из прошлого, детективный сюжет с непредсказуемыми поворотами, опасный лес, магические артефакты, спортивные состязания (в данном случае — гонки на лодках), мутные пророчества, смесь юмора и трагедии, эксцентричные преподаватели и верные друзья.

Скрин из сериала «Уэнсдей».

Возможно, сейчас самое время переосмыслить поттериану. Хотя приключения британского мальчика-волшебника все еще смотрятся с теплом, но теперь в роли главного борца со злом хочется видеть женский персонаж. Соратница Гарри Поттера Гермиона была и до сих пор остается вдохновением для многих, но она всегда держалась на вторых ролях. Уэнсдей ? гротескная готическая версия Гарри Поттера с кистью руки неизвестного происхождения в качестве домашнего питомца вместо совы. Единственное, что напоминает о поттериане и вызывает искреннее недоумение в «Уэнсдей», — это компьютерная графика, которая словно попала в сериал 2022 года из фильмов о Поттере, последний из которых вышел более десяти лет назад.

Другой апдейт, который «Уэнсдей» принесла в жанр «подростки спасают мир с помощью магии», — дискуссия о гендере, феминизме, толерантности, империализме, колониализме и других горячих вопросах современности, которые в Гарри Поттере присутствовали либо очень призрачно, либо в довольно сомнительном ключе. Может быть, прямолинейность Netflix кому-то покажется раздражающей и навязчивой, но она выглядит адекватной сегодняшнему дню.

«Уэнсдей», как и «Гарри Поттер», — это эскапистская фантазия с запоминающимся визуалом, захватывающим детективным сюжетом и юмором. Такие проекты будут востребованы всегда, пока существует человечество, потому что они позволяют отвлечься от личных и глобальных проблем. И 2022 год — крайне трудное время для многих. Важно, что это не пустая фантазия: через свою главную героиню она воодушевляет зрителей быть собой, не сдаваться, помогать другим и заводить друзей. Сейчас такое послание кажется болезненно актуальным, поэтому «Уэнсдей» легко простить и сомнительную графику, и клише, и сюжетные повороты, слишком нереалистичные даже для мира с магией.