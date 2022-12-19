3 лучших места для новогоднего отдыха в Подмосковье

Эксперт рассказал о самых интересных и популярных направлениях этого года.

Сменить обстановку, открыть для себя что-то новое, не готовить и убираться все праздники дома, а действительно расслабиться, при этом не уезжая за тысячи километров. В сторону такого отдыха, по словам основателя российского сервиса бронирования отелей и квартир Алексея Черепахина, в этом году делают выбор все больше жителей столичного региона.

Алексей рассказал о самых популярных направлениях для бронирования.

Коломна

В Новый год в Коломне обещают особую праздничную программу с участием не только Деда Мороза и Снегурочки, но и русских воинов в доспехах. Можно будет учиться стрелять из лука, бегать в мешках, водить хороводы. Средняя стоимость проживания в Коломне в сутки — 4262 рубля.

Коломна. Фото Global Look Press

Сергиев Посад

В городе обещают организовать множество новогодних программ, спектаклей, шоу и фестивалей. Основные («У Главной городской елки») пройдут на главной площади города — Советской. Средняя стоимость суток проживания в городе — 2835 рублей.

Сергиев Посад. Фото Global Look Press

Серпухов

В городских парках Серпухова открывается множество праздничных площадок для жителей и гостей города любых возрастов. Будет работать «Резиденция Деда Мороза», откроется лыжня «Снежный путь».

Серпухов. Фото Global Look Press

Средняя стоимость проживания в Серпухове на новогодние праздники за сутки — 8000 рублей.