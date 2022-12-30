10 зарубежных актрис и актеров, которые стареют естественно и красиво

Они утверждают, что своей внешностью обязаны только здоровому образу жизни.

Джулия Робертс, 55 лет

Джулия Робертс. Фото Global Look Press

Знаменитая «красотка» с широкой улыбкой много лет назад заявила, что не зарекается от антивозрастной пластики. При этом она утверждает, что до сегодняшнего дня не пользовалась услугами хирургов. Робертс известна своей приверженностью к естественности, доходящей до абсурда. Например, вне съемок она не бреет волосы на теле и редко моется. Но на фотографиях, которая Джулия выкладывает в Сеть, она всегда «при параде», с макияжем и укладкой. За косметикой не разобрать, сумела ли актриса обойтись без пластики. Выглядит она в любом случае неплохо.

Сальма Хайек, 56 лет

Сальма Хайек. Фото Global Look Press

Актриса из Мексики наверняка делала безоперационнные омолаживающие процедуры. На ее лице практически не заметны возрастные изменения, но кольца Венеры на шее выдают возраст с головой. Что не мешает Сальме Хайек утверждать: она никогда не прибегала к услугам пластической хирургии, потому что не боится стареть.

Хэлли Берри, 56 лет

Хэлли Берри. Фото Global Look Press

Актриса, сыгравшая подругу Джеймса Бонда, использует проверенные визуальные эффекты, позволяющие выглядеть моложе своих лет. Она выбирает короткие стрижки, светлые оттенки волос, обильно накладывает косметику. На фото крупным планом можно рассмотреть морщины на лице. Вероятно, Хэлли Берри — одна из немногих в списке, кому повезло красиво состариться.

Моника Беллуччи, 58 лет

Моника Беллуччи. Getty Images, Global Look Press

Итальянка часто говорит о том, что любит пиццу больше, чем занятия в спортзале и косметические процедуры. Моника не стремится выглядеть моложе своих лет: на современных фотографиях видно, что ей явно больше 50. Но при этом Беллуччи остается ухоженной и привлекательной.

Энди Макдауэлл, 64 года

Энди Макдауэлл. Фото Global Look Press

В 90-х Энди снималась в рекламе антивозрастных кремов. Ее героиня билась против старости хоть и не «в шлеме и латах», но с луком и стрелами. В жизни актриса проиграла эту битву, а потому перестала обращаться к услугам хирургов. Теперь она стареет естественно. И для своих лет выглядит очень хорошо.

Шерон Стоун, 64 года

Шерон Стоун. Фото Global Look Press

Стоун декларирует, что ее не беспокоят проблемы старения. Однако в соцсети актриса выкладывает в основном «парадные» фото прошлых лет и обработанные рекламные плакаты. Кроме того, она избегает крупных планов и использует очки и шарфы для прикрытия самых «проблемных» мест на лице. На немногочисленных «натуральных» фотографиях видно, что актриса сильно постарела. Она хорошо сохранилась, но случись ей закинуть ногу на ногу сейчас, вау-эффекта не произойдет.

Голливудские актеры не разделяют мнение, что мальчикам не обязательно быть красивыми. Киану Ривз, Джордж Клуни, Брюс Уиллис и многие другие используют антивозрастные процедуры. Однако есть и те, кто принимает старение как неизбежный процесс.

Роберт Дауни — младший, 57 лет

Роберт Дауни-младший. Getty Images, Global Look Press

Актер относится к числу тех, кто в юности был «не очень». С возрастом он стал выглядеть гораздо привлекательнее. Возможно, это одна из причин, по которой Дауни-младший не борется с изменениями.

Мадс Миккельсен, 57 лет

Мадс Миккельсен. Фото Global Look Press

Седина в волосах и морщины только придают датскому актеру дополнительный шарм. Похоже, он об этом знает, потому что не боится крупных планов и неудачных ракурсов.

Брэд Питт, 59 лет

Брэд Питт. Getty Images, Global Look Press

Поговаривают, что актер не брезгует ботоксом. Однако похоже, что услугами косметолога он пользуется от случая к случаю. У Питта четкий овал лица, но глубокие морщины на лбу и вокруг глаз. Однако они не делают его хуже в глазах миллионов женщин. Несмотря на то что актер приближается к пенсионному возрасту, он по-прежнему входит в рейтинг самых красивых мужчин планеты.

Джейсон Айзекс, 59 лет

Джейсон Айзекс. Фото Global Look Press

Судя по фотографиям в соцсети, роль Люциуса Малфоя — любимая у Айзекса. В отличие от холеного экранного персонажа актер уделяет своей внешности мало внимания. Но с его данными это и не нужно.